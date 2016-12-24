«Ритуальное» убийство

Убийство, произошедшее на минувшей неделе в Саранске, напомнило горожанам о давно минувших временах заказных расправ криминальных группировок. 15 марта на Светотехстрое в подъезде своего дома был расстрелян 44-летний менеджер ритуального агентства «Обелиск» Виталий Катков. Спустя сутки от полученного огнестрельного ранения мужчина скончался в больнице. А через три дня после расправы по подозрению в убийстве был задержан основатель конкурирующей фирмы «Мемориальная компания» 59-летний Александр Колдырманов. Мотивов у этого убийства может быть несколько, сейчас все они отрабатываются следствием.

Расстрел у лифта

Ранним утром 15 марта Виталий Катков вышел во двор своего дома № 28 по проспекту 60 лет Октября выгулять собаку породы терьер. Примерно в 6.20 менеджер ритуального агентства возвращался с прогулки домой. Подъездная дверь была открыта, так как накануне кто-то перерезал провода у домофона. Виталий поднялся на площадку первого этажа, нажал кнопку вызова лифта и стал ждать его приезда. Однако в этот момент сзади подошел незнакомец в камуфляже, лицо его скрывали темные очки и капюшон. Через мгновение прозвучал выстрел. Пуля попала Каткову в спину.

Стрелок быстро вышел из подъезда, а раненый менеджер стал стучаться в квартиру на первом этаже. Открывшая дверь женщина увидела лежащего на полу Виталия Каткова. «В меня стреляли! Вызовите «скорую», - попросил раненый. - Я ног не чувствую, видимо, позвоночник задет». Еще Виталий просил отвести собачонку домой и сообщить жене о ЧП. Соседи вызвали медиков и полицию. Первыми приехали оперативники и успели пообщаться с раненым. Мужчина заявил, что запомнил, как был одет стрелок, но признался, что не узнал его, т.к. банально не успел посмотреть на его лицо. Катков еще в подъезде выдвинул версию о том, что в него стреляли, скорее всего, конкуренты по бизнесу.

Жертва скончалась через сутки в больнице

«Задержать подозреваемого по горячим следам полицейским не удалось, человек в камуфляже успел скрыться, - рассказывает руководитель Пролетарского межрайонного следственного отдела СКР по РМ Алексей Коняшкин. - Прямых очевидцев расстрела не оказалось. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», поскольку Катков был еще жив. В тяжелом состоянии его госпитализировали в 4-ю городскую больницу, где он был срочно прооперирован.

На следующий день раненого в больнице допросил следователь. В беседе Виталий выдвинул версию, что расстрел могли совершить конкуренты по ритуальному бизнесу, правда, тогда он подумал, что расправу устроили сотрудники другого ритуального бюро. В тот момент Катков указал на агентство, не связанное с задержанным впоследствии Александром Колдырмановым.

Виталий также сразу отмел версию вендетты из-за каких-либо любовных связей - ни с его стороны, ни со стороны жены. После беседы со следователем Виталий Катков прожил еще несколько часов. Медики надеялись, что после операции он поправится, однако около 18 часов 16 марта Катков скончался в больнице. Причиной смерти стал травматический шок. Пролетарским межрайонным следственным отделом СКР по Республике Мордовия уголовное дело из покушения было переквалифицировано на «Убийство».

Стрелка взяли через три дня

На протяжении нескольких дней следователи СКР по РМ и оперативники уголовного розыска МВД по РМ проделали огромный объем работы, чтобы выйти на след убийцы. Просмотрели все видеокамеры, расположенные вблизи места происшествия. В объектив одной из них угодил тот самый мужчина в камуфляжной куртке с капюшоном на голове. Он проходил по близлежащей парковке для автомобилей. Правда, изображение было настолько нечетким, что разглядеть лицо подозреваемого оказалось невозможно. Однако правоохранители не отчаялись и через три дня установили личность подозреваемого, им оказался 59-летний Александр Колдырманов - основатель бюро ритуальных услуг «Мемориальная компания». Фирма является семейным бизнесом: владелец фирмы - сын Колдырманова, а главный бухгалтер - дочь. Каким образом сыщики вышли на стрелка, они просили не разглашать.

Задержан Александр Колдырманов был 18 марта в тот момент, когда выходил с работы из офиса, который располагается по адресу: улица Титова, 34 (это рядом с оздоровительным комплексом «Формула С»). Мужчину попросили проехать в отдел полиции № 4. Сначала Александр Иванович категорически не признавал своей причастности к убийству Каткова. «Да, я знаю, кто такой Виталий Катков, слышал, что в него стреляли, но я здесь ни при чем, - заявлял Колдырманов. - Что с ним? Живой?».

Но оперативная информация указывала на то, что именно основатель «Мемориальной компании» причастен к расстрелу конкурента. Следователь заявил, что в доме, офисе и гараже Колдырманова будет проведен обыск и отпираться бессмысленно. Тогда задержанный попросил адвоката и дал признательные показания. Он показал, где спрятал пистолет и камуфляж. Оперативники во время осмотра гаража перерыли всю картошку, которая хранилась в гараже, и обнаружили там еще 14 патронов к пистолету. Кстати, стреляную гильзу с места расстрела Александр Колдырманов оставил в гараже на самом видном месте.

«Катков меня всячески доставал и подначивал»

По словам Колдырманова, мотивом к расправе послужили неприязненные отношения с Катковым. Основатель «Мемориальной компании» в свое время работал с Виталием в одной конторе и дал ему весьма нелестную характеристику. С тех пор прошло много времени, но Катков каждый раз, когда встречал конкурента по бизнесу, провоцировал его: «Тебе сколько лет уже? Пора уходить. Скоро сам станешь клиентом нашей фирмы. У тебя мать от инсульта умерла, сам не собираешься?».

«Катков меня всячески доставал и подначивал, и это продолжалось постоянно, - заявил следователю Колдырманов. - В какой-то момент мое терпение лопнуло, и я решил как следует припугнуть своего оппонента, чтобы тот наконец отстал».

Следствие подчеркивает, что это пока всего лишь версия подозреваемого, которую предстоит тщательно проверить, как, впрочем, и другие. При этом правоохранители не сбрасывают со счетов и конкурентный мотив. По информации «ВС», после расстрела менеджера «Обелиска» в этом ритуальном агентстве раздался звонок. Мужчина, чей голос был очень похож на Колдырманова, в беседе с одним из сотрудников произнес такую фразу: «Следующая пуля твоя!». Сейчас информация об угрозах проверяется сотрудниками Следственного комитета.

Выстрелил случайно?

По признанию Колдырманова, для того чтобы припугнуть недруга, он взял с собой пистолет. Оружие он купил еще в 90-х годах у неизвестного ему человека. С тех пор мужчина хранил его в своем гараже по улице Пушкина. Правоохранители заявили, что ствол предположительно представляет собой пистолет, переделанный из газового в боевой. Пуля, выпущенная из него, была извлечена из тела Каткова.

Колдырманов знал, где живет Катков, а потому накануне расправы отследил график его передвижения - когда гуляет с собакой, идет на работу и обратно. Стоит сказать, что офис компании «Обелиск» находится в 100 метрах от дома Каткова. Вероятнее всего, Александр Колдырманов все продумал заранее. За день до нападения он зашел в подъезд своей жертвы и осмотрел обстановку. По словам стрелка, провода у домофона в подъезде Виталия были перерезаны еще накануне и к этому он не имеет никакого отношения. На следующее утро Колдырманов снова приехал к дому Каткова на своем авто «Митсубиси Паджеро», дождался, когда «цель» уйдет гулять с собакой, затем зашел в подъезд и затаился. Когда вернувшийся с прогулки менеджер подошел к лифту с собакой, Александр подошел к нему сзади и, по его словам, случайно снял пистолет с предохранителя и на автомате передернул затвор. Катков, увидев пистолет, стал убегать, и в тот момент Колдырманов опять-таки случайно нажал на спусковой крючок.

Версия случайности кажется, мягко говоря, не слишком правдоподобной, поскольку после выстрела Колдырманов поднял стреляную гильзу, забрал ее с собой и быстрым шагом ретировался с места преступления. На своем внедорожнике мужчина направился в гаражное общество «Восход 3», которое расположено неподалеку. Там он спрятал пистолет в подполе среди картошки, оставил стреляную гильзу и камуфляжную куртку. После этого как ни в чем не бывало пошел на работу. Скрываться и подаваться в бега он и не собирался. После трудового дня Александр Колдырманов спокойно отправился домой.

«Версия про неприязнь - для отвода глаз»

По словам родных, Виталий Катков был хорошим мужем и прекрасным отцом. Воспитывал двоих детей - девочку и мальчика. Катков старался делать все ради семьи. Возил жену и детей на отдых за границу. Недавно по просьбе детей завел собаку. Виталий был настоящей опорой для родных, он полностью обеспечивал свою семью. Правда, некоторые знакомые утверждали, что ради профессиональных устремлений Катков мог пойти и по головам. На работе мужчина был ценным сотрудником, заключал выгодные договоры и получал от них хорошие проценты. «Виталий был профессионалом своего дела, - заявила директор «Обелиска» Наталья Вершинина. - Трудился он у нас с 2011 года. Начинал обычным рабочим. В какой-то момент он увольнялся, около года работал в другом месте, потом снова вернулся в «Обелиск» уже менеджером. Работу свою он знал четко. Нареканий к нему никогда не было. Помимо всего, Виталий был замечательным семьянином, у него остались трое детей. Сын от первого брака и дочь и сын от второго».

«В версию о конкуренции я не верю, - продолжает Наталья Вершинина. - Наш «Обелиск» компании Колдырманова не конкурент. У них сильная, развитая компания - филиалы в Рузаевке, Ромоданове, они работают на рынке давно, у них собственное производство, база. Масштаб наших фирм довольно сильно отличается. Наша фирма занимается, если можно так сказать, мелкими захоронениями. Мы равнялись на такие агентства, как «Мемориальная компания». Колдырманова я лично видела один раз в 2014 году по работе, и все. Он говорит, что расстрелял Виталия из-за личной неприязни? Думаю, он выдвинул эту версию для отвода глаз. Если он говорит, что Катков его то и дело доставал, трепал нервы, пусть бы написал заявление в полицию или наказал как-то по-другому, но зачем было убивать человека? Истинную причину расстрела мы пока и сами не можем понять. Возможно, у Колдырманова были проблемы с головой?

Сам Виталий никогда не рассказывал о своих делах. Из его уст название фирмы Колдырманова мы никогда не слышали. Он был человеком довольно скрытным, откровенничать не любил. Если ему кто-то звонил на мобильный, то он выходил из офиса, чтобы поговорить по телефону… Когда я узнала, что произошло, то находилась в шоке. У нас тихая Мордовия, и тут такое! Вроде бы и лихие 90-е давно ушли… В голове не укладывается, что человека могли расстрелять в подъезде собственного дома. Был у них конфликт или нет, я не знаю, однако, что бы там ни было, Колдырманову никто не давал права лишать человека жизни. Не понимаю, как можно было так хладнокровно расстрелять человека, оставить троих детей без отца, мать без сына? Как после этого можно спокойно жить?».

«Без комментариев»

20 марта в Пролетарском суде избирали меру пресечения Александру Колдырманову. Пожилой мужчина явно подготовился к тому, что его арест вызовет большой ажиотаж у представителей средств массовой информации. В зале заседаний он появился в куртке с натянутым на голову капюшоном и старательно прикрывал лицо листом бумаги. Журналисты попытались задать несколько вопросов обвиняемому: «Признаете ли вы свою причастность к преступлению? За что вы убили Каткова? Раскаиваетесь в том, что совершили? Хотите попросить прощения у родственников погибшего?».

На все вопросы Колдырманов отвечал либо молчанием, либо фразой «без комментариев».

- Родился в городе Копейске Челябинской области, проживаю в Саранске, сейчас нахожусь на пенсии. Женат, несовершеннолетних детей не имею, - сообщил судье Колдырманов.

В суд не явилась потерпевшая, ею признана супруга Виталия Каткова. Судья поинтересовалась у подсудимого, следователя, прокурора и адвоката, возможно ли рассмотреть вопрос о мере пресечения без нее. Возражений не последовало.

- 19 марта Александру Колдырманову было предъявлено обвинение по статье «Убийство», - зачитывает ходатайство следователь Пролетарского МСО СКР по РМ Алгиз Абушаев. - Его причастность к преступлению подтверждается показаниями самого обвиняемого, потерпевшей Катковой, протоколом обыска гаража Колдырманова. Преступление, в котором он обвиняется, относится к особо тяжким, максимальное наказание за него предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Есть основания полагать, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда, уничтожить предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Его состояние здоровья, возраст и семейное положение не препятствуют содержанию под стражей. Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Колдырманов, причастность к преступлению признаете?

- Я имею право воспользоваться своим конституционным правом и не отвечать.

- Имеете. То есть вы не хотите выразить свое мнение по поводу ходатайства следователя?

- Нет, не хочу.

«Дает показания, раскаивается, оформил явку с повинной»

- Я полагаю, что ходатайство следователя недостаточно мотивировано, поскольку та явка с повинной, которая имеется в материалах дела, свидетельствует о том, что Колдырманов не находится в статусе особо опасного человека, в отношении которого возможно избрать меру пресечения только в виде взятия под стражу, - говорит адвокат. - В преступлениях насильственного характера Колдырманов замечен не был. Он дает показания, раскаивается в содеянном, оформил явку с повинной. Скрываться от следствия и суда он не собирается, оказывать давление на кого-либо также не будет. Все это позволяет суду избрать другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Считаю, что моего подзащитного вполне можно поместить под домашний арест, учитывая состояние здоровья. Я думаю, это будет наиболее справедливой и целесообразной мерой пресечения. Прошу отказать следователю в удовлетворении его ходатайства.

После этого судья зачитывает характеризующие материалы на обвиняемого.

- «Характеризуется положительно, как примерный гражданин, имеет хорошие отношения в семье, со всеми жильцами дома вежлив. Каких-либо отрицательных черт характера замечено не было. Пользуется уважением среди соседей».

- «С окружающими вежлив, тактичен, на профилактическом учете не состоит, приводов не имел, к административной ответственности не привлекался».

И все же, посовещавшись, суд отправляет Колдырманова под стражу сроком на 2 месяца.

Разборки в ритуальном бизнесе

Разборки в ритуальном бизнесе между конкурентами не редкость, вот только в Мордовии они так остро еще не проявлялись. Самые известные столкновения между конкурентами по похоронному бизнесу произошли в мае прошлого года в Москве. Тогда на крупнейшем в столице Хованском кладбище произошла драка, в которой участвовали примерно 200 человек. Прибывшая на место столкновения полиция задержала более 100 человек. 21 участник столкновений оказался под следствием. Участники расследования считают, что конфликт произошел из-за передела сфер влияния в похоронном бизнесе между работниками самого кладбища и гастарбайтерами, которые предлагали те же услуги по более низким ценам. Тогда погибли три человека и более двадцати получили ранения, в том числе тяжелые.

Нежелание мигрантов платить обременительную дань привело к тому, что руководители кладбища решили обуздать строптивых таджиков, организовав визит на переговоры с ними нескольких десятков членов организации «Здоровая нация» с холодным и огнестрельным оружием. Однако и мигранты к столкновению подготовились основательно, собрали толпу из сотен человек и вооружились арматурой и рукоятками от лопат. В результате два уроженца Таджикистана погибли под колесами машины, на которой пытались скрыться их противники. Труп еще одного мигранта с огнестрельным ранением был обнаружен после столкновения.

Эдуард АНЮТИН