«Нет недостатка людей с дипломами, есть недостаток людей со знаниями»

Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются детские сады... Однако и проблем, которые только предстоит решить, также немало. Об итогах работы за прошедший год на очередной сессии горсовета народным избранникам рассказал Глава Саранска Петр Тултаев.

Ремонт многоквартирных домов будет продолжен

- Содержание в надлежащем состоянии жилого фонда городского округа, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах является одной из первостепенных задач муниципалитета, - отметил градоначальник. - В 2016 году в рамках республиканской адресной программы ремонтные работы в Саранске выполнены в 140 МКД, по 16 домам подготовлена проектно-сметная документация. Сумма израсходованных средств составила 377,8 млн рублей. Основная часть средств была затрачена на ремонт кровель. Аналогичный краткосрочный план по капремонту МКД утвержден и на 2017 год. В него включен 141 многоквартирный дом. Здесь запланировано произвести ремонт инженерных систем, лифтового оборудования, крыш и фасадов.

В 2016 году в рамках муниципальной адресной программы в 41 доме произведен капитальный ремонт общего имущества собственников. Аналогичная программа разработана нами и на текущий год. Планируется произвести выборочный капитальный ремонт на общую сумму 66 млн рублей, в том числе и восстановление внутридомовых циркуляционных линий в 34 домах.

Уличные тренажерные комплексы для Саранска

- Для улучшения внешнего облика города и создания комфортных условий для горожан реализуется муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий в городском округе Саранск». В общей сложности в 2016 году благоустроено 105 дворовых территорий почти на 63 миллиона рублей. В том числе в 69 дворах выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на общую сумму свыше 53 млн рублей. В 39 дворах установлены малые архитектурные формы - детские игровые комплексы и спортивные тренажеры. Затраты на эти цели составили 9,4 млн рублей.

В текущем году планируется продолжить эту работу. В соответствии с Федеральным законом Мордовии планируется выделить свыше 138 млн рублей. Мы рассчитываем на максимально возможное выделение субсидии городскому округу Саранск в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. Соответствующее обращение мы направили в адрес Главы Республики Мордовия. Благоустройство территорий - одно из приоритетных направлений социально-экономической политики муниципального образования, особенно в свете предстоящего чемпионата мира по футболу. Поэтому нам в первую очередь необходимо четко спланировать весь комплекс работ по благоустройству города, ремонту дорог и дворов.

Сейчас в Саранске насчитывается 41 комплекс с антивандальными уличными тренажерами. Их установка производится как во дворах МКД, так и в местах массового пребывания людей, прогулочных зонах. С уверенностью можно сказать, что эти площадки пользуются большой популярностью у людей разных возрастов. Нам поступает много обращений от жителей города с просьбами установить такие комплексы в их дворах. В текущем году из городского бюджета выделены средства на приобретение 10 таких комплексов.

Борьба с должниками

- В Саранске пристальное внимание уделяется работе с должниками за ЖКУ. Городские управляющие компании проводят комплекс мероприятий по взысканию задолженности с населения. В суды подано 3056 исковых заявлений более чем на 92 млн рублей. Из них 2912 исков на сумму свыше 86,4 млн рублей удовлетворено. Оплачено задолжниками по судебным решениям почти 15 млн рублей. К сожалению, закон позволяет частичную выплату долга даже для самых закоренелых должников. В этом случае судебные инстанции не могут выносить решения о принудительном выселении. Но мы намерены всеми законными путями добиваться результатов в этом вопросе.

За минувший год в результате кропотливой и системной работы с граждан было взыскано более 100 миллионов рублей просроченной задолженности. По статистике самыми ответственными плательщиками являются люди пенсионного возраста и среднего достатка. Отмечу, что среди должников есть довольно зажиточные люди. Когда обращаются с исками в суд, некоторые из них гасят долги, причем 300-400 тысяч рублей в одночасье! Если вас что-то не устраивает в платежке - разбирайтесь с управляющими компаниями, но совсем не платить нельзя!

Гаражи и сараи под снос!

- В столице Мордовии пока еще сохраняется огромное количество металлических гаражей в самых неподходящих для этого местах: во дворах, около жилых домов, детских садов и школ. Только в прошлом году было демонтировано 341 такое металлическое строение. На смену гаражам приходят парковки, которые нам катастрофически необходимы. Места демонтированных гаражей нужно использовать с пользой для горожан: будем благоустраивать их под парковки, детские площадки, площадки с уличными спортивными тренажерами и т.д.

Необходимо еще активизировать работу по сносу сараев и подсобных строений во дворах. Время гаражей и сараев прошло! Город должен развиваться, необходимо находить понимание с собственниками гаражей, тем более что у большинства и документов на них нет! При этом хочу отметить, что люди часто сами подходят и просят убрать старые гаражи и сараи из их двора, поскольку они находятся в ветхом состоянии и представляют угрозу для горожан.

Общественный транспорт пойдет по ул. Т. Бибиной и ул. Солнечной

- Для городского поселения особо важна четкая, бесперебойная работа общественного транспорта. Это одно из направлений, которое значительно влияет на комфортное самочувствие жителей нашего города. Пассажирские перевозки в Саранске осуществляются одним муниципальным, тремя частными предприятиями и одним индивидуальным предпринимателем по 52 маршрутам. Неотъемлемой частью работы общественного транспорта города являются частные перевозчики. Именно они берут на себя значительную нагрузку в часы пик. Кстати, в последнее время частные перевозчики повысили культуру обслуживания, что не может нас не радовать.

Администрацией Саранска постоянно реализуется комплекс мер, направленных на повышение качества пассажирских перевозок в столице Мордовии. Выявить и устранить недостатки в этой системе нам помог ведущий в стране в области транспортной политики Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт, который проводил изыскания по оптимизации транспортных маршрутов и пассажирских потоков в нашем городе. Нам даны соответствующие рекомендации по оптимизации маршрутной сети до 2020 года. В текущем году мы планируем приступить к внедрению этих рекомендаций, чтобы к 2018 году значительно улучшить качество пассажирских перевозок в городе.

В 2016 году было приобретено 50 низкопольных автобусов большой вместимости и 30 низкопольных троллейбусов. На данный момент автобусы уже пришли, поступление троллейбусов ожидается в апреле текущего года. В этом году в рамках реализации наказов избирателей нам необходимо решить задачу обеспечения общественным транспортом двух крупных микрорайонов города. Это квартал новой жилой застройки на ул. Т. Бибиной, а также микрорайон на ул. Солнечной. Один из них лишен работы общественного транспорта совсем, в другом необходимо создать маршрут с учетом льготных категорий граждан.

О программе переселения из ветхого и аварийного жилья

- Бесплатное муниципальное жилье в настоящее время предоставляется гражданам только при реализации программы ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, а также в небольших количествах в освобождающемся муниципальном жилищном фонде. За минувшее десятилетие по названной программе улучшили условия проживания 2274 семьи. В 2017 году планируется расселить 1355 человек из 95 многоквартирных домов. Под эти цели в 2017 году будут сданы два дома на ул. Пуркаева на 170 и 80 квартир, один дом на ул. Свердлова на 160 квартир и один дом - на ул. Энгельса на 150 квартир. Темпы строительных работ на этих объектах снижать ни в коем случае нельзя, а по возможности необходимо нарастить. Все дома должны быть сданы в установленные сроки!

Аварийное и ветхое жилье - это общероссийская проблема. Реализация федеральной программы по переселению из аварийного жилья заканчивается в 2017 году. Однако после 1 января 2012 года в Саранске признан аварийным 61 многоквартирный дом с расселяемой площадью более 8 тыс. кв. метров. Все они подпадают под снос с 2018 года, то есть уже после завершения федеральной программы. Между тем в минувшем году в Саранске аварийными признаны еще 17 домов общей площадью 6 тыс. кв. метров, в которых проживают 375 человек. Сейчас в Москве принята программа по сносу «хрущевок», в то время как мы сносим деревянные дома. Москва, безусловно, наша гордость, но и регионам надо помогать. Без федеральной программы переселять людей из ветхого и аварийного жилья нам будет очень тяжело.

О безработице

- Уровень безработицы в Саранске небольшой, однако работа в городе есть, а вот с желающими поработать - проблема! Все хотят идти во власть. Но я так скажу - если по-настоящему работать, то и здесь не сахар! У нас в городское хозяйство требуются механизаторы. Зарплата у них 25-35 тысяч рублей, если хорошо работать, можно и 40 тысяч получить. Но люди не спешат туда устраиваться! При этом женщины, как правило, пашут, а вот мужчины считают для себя зазорным работать дворником или сантехником, предпочитая получать пособие по безработице.

О развитии Саранска

- Хочу отметить, что свободных мест для комплексной застройки в городе практически нет! Как развиваться городу в этих условиях? Куда идти? Одна из перспективных территорий - земли сельхозназначения за ул. Т. Бибиной. Мы можем строить МКД на месте сносимых домов. Считаю, что в ближайшие 10-20 лет город будет строиться (да и уже строится) на месте частного сектора - ул. Полежаева (начиная от автовокзала), ул. Республиканская, Химмаш. Другого выхода у нас нет. Именно в этом случае Саранск будет иметь современный вид.

О рекордном количестве новорожденных

- Социальная поддержка населения в прошлом году оставалась одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления. У нас в городе действуют 10 мер социальной поддержки. Например, в связи с рождением ребенка в прошлом году было выплачено более 6 миллионов рублей. Компенсация за содержание детей в дошкольных учреждениях и вовсе превысила 13 миллионов рублей. Нельзя не отметить и тот факт, что конкретные и действенные меры по социальной поддержке семьи и детства положительно сказались на общей динамике демографических процессов.

Количество родившихся и зарегистрированных в минувшем году в Саранске малышей - 4455 - является наивысшим показателем за последние 25 лет! По сравнению с 2015 годом количество родившихся детей увеличилось на 5,8%. Самое минимальное количество новорожденных в Саранске было зарегистрировано в 1997 году - 2783 ребенка.

За последние годы наметилась тенденция снижения количества разводов. В 2015 году по отношению к 2014-му их количество сократилось почти на 12%, в 2016 г. по сравнению с 2015-м - на 0,2%. Между тем резко снизилось количество зарегистрированных браков - на 22,4%.

«Чиновник - не враг народа!»

- В 2016 году в Администрацию городского округа Саранск через «общественную приёмную» поступило более 52 тысяч обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Количество обращений граждан составило более 14 тысяч, около тысячи из которых поступило через «Интернет-приёмную» на официальном сайте администрации. 355 обращений направлено нам для рассмотрения из Администрации Президента РФ. Наибольшее количество обращений от населения принято по земельным вопросам - более 4,5 тысячи, около 3 тысяч - по жилищным, около полутора тысяч - по вопросам градостроительной деятельности, столько же - по вопросам ЖКХ. Чуть более тысячи обращений касалось социальных вопросов, и столько же - вопросов благоустройства территорий и ремонта дорог.

Хочу сказать, что все вопросы решить нельзя, у нас порой даже нет таких возможностей, все наши действия регламентирует закон, и нарушать его мы не имеем права! Люди порой не выбирают слов, особенно во время мэрских суббот. Тем не менее необходимо общаться с людьми глаза в глаза, только так можно решить насущные проблемы. Многие власть ругают и критикуют. Я понимаю, что нас есть за что ругать и критиковать. Но каждый чиновник такой же человек, он переживает, как и любой другой. Поэтому надо с уважением относиться друг к другу. Некоторые считают, что власть - это всегда враг народа, что позиция чиновника не может быть правой, что все воры и негодяи. Некоторые активные граждане кричат, грозят написать письмо Президенту… Пишите! Мы живем в правовом государстве. И написать письмо Президенту никто не запрещает.

О проблеме кадров

- Чемпионат мира по футболу - отдельная тема. Работы, причем объемной, впереди очень много. Я как-то сказал подчиненным, что нужно работать 25 часов в сутки, не ради красного словца. Перед нами поставлены задачи, и мы должны их решить. К сожалению, люди, приходящие во власть, не всегда бывают подготовлены соответствующим образом - с моральной точки зрения, с профессиональной. Не каждый понимает, что здесь надо работать, работать и работать! Вот и все.

Одна из главных проблем - проблема кадров. Нет недостатка людей с дипломами, есть недостаток людей со знаниями, с готовностью работать, причем по совести!

В 2017 году нам предстоит обеспечить реализацию всего спектра задач, поставленных перед нами в ежегодных посланиях Президента России Федеральному собранию и Главы Республики Мордовия Государственному собранию. Мы должны продолжить модернизацию всех сфер жизни: строительства, образования, экономики и других. И все они для нас важны!

Людмила АНЮТИНА