Экзамен на комфорт

В первом саранском пятизвездочном отеле «Four points by Sheraton», который строит Корпорация «Кошелев», прошла процедура приемки номера. Представители компании Starwood Hotels and Resorts Worldwide - сети, которая объединяет около 1300 отелей и курортных комплексов по всему миру, с особой тщательностью проверили номер категории «Стандарт». Исследованию на прочность подверглась мебель в номере: пуфы, кресла и кровать на жесткость, подушки - на мягкость, портьеры - на проникновение света.

За дизайн будущего отеля, правильное сочетание цветов и форм отвечает именитый дизайнер - член Союза архитекторов Германии, член Архитектурной палаты Нижней Саксонии, профессор международной Академии архитектуры, член Союза московских архитекторов - Мария Сонне-Фредериксен, которая рассказала об особенностях отеля в Саранске и поделилась впечатлениями от города и республики.

«Приемка номера для дизайнера - это как экзамен, - говорит Мария, - я архитектор и всегда занималась проектированием гостиниц в России, а когда уехала в Европу - стала больше заниматься планировкой и дизайном. В интерьерах этого отеля мы старались использовать национальные элементы, но их не может быть много в номерах, ведь каждый номер - это европейский стандарт. Номера должны быть интернациональными. Когда вы входите в номер, должно создаваться ощущение, что вы в Шератоне, и только вид за окном будет говорить, что вы находитесь в определенном городе. Но в общественные зоны мы хотели бы внести больше народных мотивов, мордовский колорит. В интерьерах будут присутствовать арт-объекты, где скомбинированы разные материалы: часть национального костюма, шерсть, вязаный носок. Именно в лобби отеля человек должен почувствовать, что он в другом городе со своей спецификой».

С Мордовией Марию связывает не только работа, но и теплые воспоминания из детства. «Я очень люблю Мордовию, мой дядя родился и вырос здесь. Он тоже был архитектором и очень любил рисовать. Я пошла по его стопам. Он часто ездил в свою деревню, делал акварели. У нас было очень много дядиных рисунков, он все время рисовал виды Мордовии, они в моем сердце с детства».

Почти все время, когда приезжает в Саранск, Мария проводит на работе, но в Музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи не могла не зайти. «Придя в музей Эрьзи, я увидела картину Федота Сычкова, на которой изображена моя тетя Нина Петровичева. Я была очень приятно удивлена и сразу поняла - попала домой! (Смеется.) А когда я плакала около картины своей тети, женщины, которые там работают, предложили мне больше не останавливаться в гостинице, а приезжать в гости к ним. У вас очень душевные люди! А Эрьзя - мой самый любимый скульптор. Настолько он впечатляющий. Ваш музей просто жемчужина».

По роду деятельности Марии приходится много ездить по стране и видеть разные города. «Я в пятый раз в Саранске, в первый раз была год назад. Мне Саранск особо понравился. Очень чистый, строится много новых зданий. Зимой улицы чистые, убранные, везде порядок. Люди очень приятные. Я думаю, вам надо развивать туризм - туристические маршруты. В Европе сейчас очень популярны маршруты по народным промыслам, где туристы ездят по разным местам и занимаются различными мастер-классами. У вас есть деревни, где люди работают, занимаются каким-то интересным промыслом. У вас есть что показать. В Саранске можно жить в гостинице, а ездить по культурным центрам - учиться вырезать игрушку, рисовать, валять валенки. Тем более это очень любят дети!».

«Мне кажется, у Саранска хорошая готовность к чемпионату. Это не проблема, что город маленький, наоборот, жителям будет очень интересно. Весь город будет жить этим событием. Для Саранска это что-то новое, новый опыт общения. А в том, что наша гостиница будет радовать посетителей, я даже не сомневаюсь», - уверена именитый дизайнер.