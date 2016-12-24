Жители Саранска спешат установить в своих квартирах счетчики коммунальных услуг

В Саранске собственники жилья в многоквартирных домах стали активнее устанавливать индивидуальные приборы учета коммунальных услуг. За последние месяцы горожане установили в своих квартирах около 1500 счетчиков. В основном это связано с тем, что в начале года вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Правительством РФ. В связи с чем собственникам, не имеющим счетчиков электроэнергии, холодной и горячей воды, начисления рассчитываются исходя из нормативов потребления с учетом повышающего коэффициента. Впервые эти изменения горожане увидели в февральских квитанциях по квартплате, которые получили в марте.

С 1 января текущего года величина повышающего коэффициента установлена в размере 1,5. То есть при отсутствии в жилье прибора учета плата по нормативу за соответствующий вид коммунальной услуги увеличивается на 50%. Например, плата за горячее водоснабжение на двоих зарегистрированных в квартире граждан по нормативу без коэффициента составит чуть более 795 рублей. Начисление на тех же проживающих с учетом повышающего коэффициента превысит 1193 рубля. Разница получается ощутимая - 397 рублей.

«Наличие приборов учета в квартире является фактором экономии расходов на коммунальные услуги в связи с введением повышающего коэффициента. Поэтому горожане стали активнее устанавливать счетчики», - поделились наблюдением руководители городских управляющих компаний Саранска. Отметим, что на установку приборов учета действует единовременная денежная компенсация для тех, чей доход семьи или одинокого проживающего гражданина не превышает величину прожиточного минимума в 1,5 раза. Ее размер составляет 50% от стоимости счетчика и работ по его установке, но не более 2 тысяч рублей. Этой мерой можно воспользоваться только в том случае, если у собственника нет задолженности за капитальный ремонт, а также долгов по земельному и имущественному налогам.

Увеличивающий коэффициент к не имеющим в квартирах счетчиков не будет применяться только, если потребителем предоставлен акт о том, что установить счетчик в квартире нет технической возможности. Не предусмотрена законодательством эта мера и в отношении платы за газоснабжение. Кроме того, коэффициент будет применен и по истечении трех месяцев с момента выхода из строя прибора учета либо истечении срока его эксплуатации, в том случае если счетчик не был установлен или поверен. Коэффициент применят и при недопуске двух и более раз специалистов для проверки технического состояния счетчиков и достоверности представленных собственником жилья показаний.