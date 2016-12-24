Жители Саранска спешат установить в своих квартирах счетчики коммунальных услуг

140 сантиметров характера
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия Эдуард Новаковский рассказал об...
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно