«На таких людях, как вы, держится земля русская!»

«У нас сейчас не рынок - базар!»
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Первый президент Мордовии - о своих отношениях с Борисом Немцовым
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы
Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...