Мастера участков, дворники, сварщики, слесари, электрики, механизаторы и водители муниципальных предприятий 18 марта собрались в администрации Саранска, чтобы получить из рук руководителя города заслуженные награды.

Лучшими по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства Саранска по итогам прошлого года стали 60 человек. Победителей назвали по 10 номинациям. Это те, кто не покладая рук и зимой, и летом, и в дождь, и в жару, и в будни, и в праздники трудились во благо города и горожан.

Приветствуя собравшихся, Глава городского округа Петр Тултаев отметил, что Саранск из года в год меняется в лучшую сторону. И здесь огромная заслуга всех работников жилищно-коммунальной сферы, которые стали работать по-другому - лучше. Порой работа дворников, сантехников, электриков неблагодарная: если вокруг все чисто, все убрано, все работает - это принимается как должное, а в случае если не чищено и скользкая дорога или случилась авария, начинают ругать коммунальщиков. К сожалению, люди в последнее время чаще заявляют о своих правах, а об обязанностях забывают.

«Есть много профессий, все они интересные, хорошие. Но важнее, нужнее, даже государственнее профессия людей, которые трудятся в коммунальной сфере. Ведь это не просто работа, а работа с государственными делами: от вашей деятельности зависит настроение в обществе. На таких людях, как вы, держится земля русская! Огромное спасибо и низкий поклон вам за совестливую и слаженную работу», - сказал мэр.

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года работа коммунальщиков, как никогда раньше, выходит на первый план. От чистоты улиц, благоустроенности Саранска будет зависеть впечатление гостей о Мордовии и ее столице. Поэтому работы впереди очень много. Градоначальник убежден, что ни одна управляющая компания, ни одно муниципальное предприятие свой родной город не подведут.