Петр Тултаев встретился с участниками «Школы молодого депутата»

В Саранске рассмотрены вопросы подготовки к футбольному чемпионату
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек