Петр Тултаев встретился с участниками «Школы молодого депутата»

В минувший понедельник 20 марта Глава городского округа Саранск Петр Тултаев выступил спикером перед участниками проекта «Школа молодого депутата». Программа направлена на политическую интеграцию студенческой молодежи, помогает в поиске и отборе активных и целеустремленных молодых людей, решивших связать свою жизнь с работой в органах государственной и муниципальной власти. Занятия здесь проводят политические деятели и специалисты различных отраслей региона. Одним из них стал и Глава города, который по результатам опроса среди участников «Школы» является одним из наиболее ожидаемых спикеров.

Мэр Саранска коротко рассказал о своем жизненном и профессиональном пути, остановился на принципах и убеждениях, которыми он руководствуется и которые помогают в достижении поставленных целей, на тонкостях работы в коллективе, взаимодействии с подчиненными и руководством. Особое внимание он уделил отношению к власти в современном обществе, а также перспективам целеустремленной молодежи в Саранске.

«Нужно работать так, как ты считаешь нужным, но при этом по совести. Знания, порядочность, совестливость, характер и трудолюбие - вот главные качества для каждого человека. Именно они должны быть ориентиром и помогают добиться успеха», - подчеркнул градоначальник.

От участников проекта в адрес Петра Тултаева поступило много интересных вопросов, касающихся его прошлой и настоящей деятельности, работы Администрации Саранска, жизнедеятельности городского хозяйства, предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года, а также взглядов на жизнь и современное общество.

В завершение встречи Петр Тултаев напутствовал участников проекта: «Не робейте и дерзайте! Будьте готовы к тому, что не все может получиться с первого или даже десятого раза. Это не повод останавливаться. Все в ваших руках! У каждого обязательно должна быть чистая, настоящая любовь, человек, который по жизни будет вам надежным другом и опорой. Создавайте хорошие семьи здесь, в Мордовии, и вместе достигайте вершин!».