Контрольно-счетная палата Саранска выявила нарушения

Председатель контрольно-счетной палаты г.о. Саранск Татьяна Сусина на сессии горсовета доложила народным избранникам о результатах работы за 2016 год.

По словам Татьяны Сусиной, основные нарушения бюджетного законодательства выразились в необоснованно предусмотренных и осуществленных расходах на реализацию муниципальных программ. Также выявлено неэффективное использование бюджетных средств. Так, например, Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства оплатила фактически не выполненные работы по объекту «Регулирование русла р. Тавла на территории комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автодорогой на с. Кочкурово» на 4 млн 760 тыс. рублей.

Есть нарушения и в порядке управления и использования муниципального имущества. Например, оборудование стоимостью 1 млн 244 тыс. рублей ДК «Луч» не использует.

А для «Центра развития ребенка -детский сад № 6» без проведения торгов заключен муниципальный контракт на строительство здания детского сада по ул. Первомайской на сумму более 154 миллионов рублей.

Главе Саранска и Председателю Совета депутатов городского округа Саранск по результатам контрольных мероприятий направлены информационные сообщения и предложения, а руководителям объектов контроля - требования устранения выявленных нарушений. По результатам рассмотрения представленных материалов привлечены к дисциплинарной ответственности 11 должностных лиц, 1 работник уволен, направлено в органы прокуратуры 4 акта проверки.

В целом по результатам проверок за 2016 год устранено нарушений на сумму 11 миллионов 402 тысячи рублей.

Глава Саранска Петр Тултаев прокомментировал доклад Татьяны Сусиной.

- После вашего доклада складывается впечатление, что всех надо расстреливать, начиная с меня и заканчивая моими подчиненными, - начал градоначальник. - Большое количество выявленных нарушений не от злого умысла, поверьте, никто в этом случае никого выгораживать не будет. Может быть, я чего-то не знаю, но мы тесно работаем с правоохранительными органами и в случае злого умысла приняли бы меры. На бумаге всегда все красиво получается, а на деле возникают сложности.

Что касается детского сада

№ 6 и 154 миллионов рублей. В каком году был заключен контракт? В 2011-м! Об этом надо было сказать, а то не очень красиво получается… У нас же сейчас каждый рубль на счету, ручку без аукциона не купить! Порой, к большому нашему сожалению, приходится принимать решения, что называется, на грани, но такова жизнь!