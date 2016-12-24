У Мордовии самые низкие в России показатели смертности от туберкулёза

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом, который отмечается 24 марта, в республиканском противотуберкулёзном диспансере состоялся круглый стол по вопросам профилактики болезни.

По данным главного врача противотуберкулёзного диспансера Александра Дзюбы, в Мордовии смертность от туберкулёза неуклонно снижается. - «За последние пять лет она снизилась на 36%. По итогам прошлого года этот показатель составил 3,2 на сто тысяч населения. В абсолютных цифрах в 2016 году от туберкулёза умерли 26 человек, в 2015 - 31. В республике показатели смертности самые низкие в России.

Показатель заболеваемости в прошлом году составил 47,4 на сто тысяч населения, что ниже, чем в 2015 году (50,2). В Мордовии зарегистрированы высокие показатели эффективности лечения выявленных больных».

Врачами тубдиспансера налажено сотрудничество с центром «СПИД» в работе по профилактическому лечению больных ВИЧ-инфекцией, которые входят в группу риска. Ими же проводится работа по раннему выявлению больных, иммунизации детей, изоляции и лечению уже заболевших.

Пока самыми эффективными способами выявления болезни на ранних этапах являются флюорографические и бактериологические исследования. Республика на данный момент полностью оснащена рентгеновскими аппаратами нового типа с низкой лучевой нагрузкой. Бактериологическая лаборатория также полностью укомплектована всем необходимым.

«Успехи в борьбе с туберкулёзом связаны с тем, что эта работа базируется на государственной основе, - отметил заместитель руководителя Роспотребнадзора по РМ Владимир Окунев. - Всех интересует прогноз по ситуации, связанной с заболеваемостью туберкулёзом. Показатели свидетельствуют, что тенденция к снижению благоприятная, и, анализируя цифры с 2006 года, ежегодный темп снижения будет составлять более восьми процентов в год.

Однако стоит отметить, что заболевание перемещается из традиционной асоциальной среды во вполне благополучные слои населения. Были примеры выявления больных, работающих в социальных, образовательных учреждениях. Только за прошлый год среди работников образовательной сферы было выявлено порядка шести человек. В рамках действующих нормативных актов проводится расследование этих случаев. Хотя нужно отметить, что часто источника у туберкулёза может и не существовать, и болезнь может носить эндогенный характер. То есть развиться, например, после тяжёлой формы гриппа, без внешнего источника.

Ещё одна негативная тенденция, которая наблюдается как в Мордовии, так и по всей России, - нарастание негативного отношения к иммунопрофилактике среди населения. Стало принято не прививать своих детей. Родители стали часто забывать, что это делается для того, чтобы ребёнок избежал проявления тяжёлых форм туберкулёза. Сейчас мы имеем 90% отказов от применения вакцинопрофилактики. Естественно, существуют претензии к иммунопрепаратам, но на сегодняшний день ничего лучше ещё не придумано».

Главный детский внештатный фтизиатр Минздрава по РМ Наталья Ипполитова озвучила ещё одну проблему - отказ от туберкулиндиагностики. Речь идёт об известной пробе манту. Нередко родители отказываются от проведения пробы, но с каждым проводится разъяснительная беседа. «Именно благодаря профилактике в прошлом году были своевременно выявлено 14 детей, от грудничков до четырнадцати лет, - рассказала Наталья Ипполитова. - Хотя это меньше, чем в 2015 году, тогда был выявлен 21 ребёнок в этой возрастной группе. Мы призываем всех родителей не отказываться от проведения диагностической пробы».

24 марта во всех медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения, пройдёт день открытых дверей по вопросам профилактики и борьбы с туберкулёзом.

Александр РУЧИНСКИЙ