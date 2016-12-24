«Аффектное убийство»

В Ковылкине районный суд вынес приговор матери двоих детей - 30-летней Наталье Атаевой. Жительницу поселка Примокшанский обвиняли в убийстве 25-летнего мужа Артура. Супруг периодически колотил свою возлюбленную, Наталья не выдержала издевательств и всадила нож в грудь домашнего тирана.

Семейная разборка произошла 29 октября минувшего года. По версии следствия, супруги отправились в гости к родственникам. Во время застолья между Натальей и Артуром произошел конфликт. Выяснять отношения они вышли на улицу. Женщина кричала, чтобы муж уходил к любовнице, а она подает на развод. В итоге Наталья вернулась за стол вся заплаканная. Родственники успокоили женщину как могли. Однако вечером перепалка между супругами возобновилась. Артур со всей силы ударил Наталью кулаком по лицу. В ответ жена плеснула из бокала пивом в лицо своему обидчику. Рассвирепевший супруг накинулся на жену с кулаками. Наталья пыталась вырваться от мужа, но сделать это у нее не получалось, и тогда женщина укусила Артура за щеку. Хватка ослабла, Наталья воспользовалась моментом, схватила со стола нож и вонзила клинок в грудь мужу. Ударом оказалось повреждено легкое. Хозяева жилища вызвали «скорую помощь», но медики только развели руками - ранение оказалось смертельным. Позже Атаева призналась правоохранителям, что не помнит того момента, когда схватилась за нож. По словам женщины, у нее все было как в тумане.

Родственники Натальи рассказали, что она периодически жаловалась на мужа-тирана. Артур то и дело избивал жену, как-то раз даже сломал ей нос. У Натальи две дочери - одной 11 лет, а второй, совместной с Артуром, всего 9 месяцев. Мужчина после службы в армии работал некоторое время в Москве, потом вернулся на родину и стал встречаться с Натальей. Вскоре она забеременела и родила второго ребенка. Полгода назад пара официально оформила отношения. Однако жизнь у Атаевых не клеилась. Артур нигде не работал и периодически поднимал руку на жену, а порой и на падчерицу.

Наталья терпела и подавать заявление на супруга не хотела. Чтобы как-то нормализовать отношения в семье, родня Натальи устроила Атаева на работу в ритуальную фирму. Деньги у Артура стали водиться, правда, тратил он их в основном на себя, да еще гулял налево. При этом, по рассказам родственников Натальи, Артур не стеснялся лупить жену на глазах у всех. На крестинах собственного ребенка супруги поскандалили, и Артур сначала оттаскал Наталью за волосы, а затем ударил головой о дерево.

После трагической развязки семейного конфликта СК РФ по РМ в отношении Натальи Атаевой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Позднее проведенная психиатрическая экспертиза показала, что женщина совершила преступление в состоянии сильного и кратковременного эмоционального переживания. Оно было вызвано насилием, а также аморальным поведением супруга. В итоге статью «Убийство» переквалифицировали на более мягкую «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».

По словам родственников Натальи Атаевой, в суде мать погибшего Артура не согласилась с выводами экспертов о том, что ее сноха убила сына в состоянии аффекта, и потребовала назначить другую экспертизу. Она настаивала на том, чтобы Наталью судили именно за убийство безо всяких «аффектов». Однако суд не принял во внимание ее доводы. Во время судебного процесса допрошенные свидетели подтвердили, что Артур периодически распускал руки и измывался над своей супругой. Мать парня изначально просила взыскать с Натальи компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, а затем отказалась от своих требований.

В итоге приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.