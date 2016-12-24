Полгода исправительных работ за дорожную разборку

Петр Тултаев провел заседание Президиума Совета Ассоциации финно-угорских народов России в Уфе
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы