Полгода исправительных работ за дорожную разборку

Пролетарский районный суд вынес приговор жителю Саранска Александру Кулагину. Мужчина обвинялся в том, что в дорожном споре порезал водителя «Калины».

Конфликт произошел вечером 2 октября прошлого года. Кулагин находился во дворе одного из домов по ул. Коваленко. В непосредственной близости с мужчиной проехала «Лада Калина». Кулагину это очень не понравилось, и он сделал замечание водителю. За рулем «Калины», как оказалось, тоже сидел горячий саранский парень. Между мужчинами произошла ссора, перешедшая в драку. После рукопашной Кулагин пошел к своему дому. В это время водитель «Калины» достал из багажного отделения автомобиля молоток, догнал оппонента и несколько раз обрушил его на противника. Кулагин не остался в долгу, выхватил нож и трижды ударил им водителя, нанеся тому серьезные раны. После этого с места происшествия он скрылся, а заодно выбросил нож.

В суде Кулагин вину в совершении преступления признал частично. Суд признал его виновным в «Причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны» и приговорил к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.