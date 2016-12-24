Полгода исправительных работ за дорожную разборку

Репортер

 

Пролетарский районный суд вынес приговор жителю Саранска Александру Кулагину. Мужчина обвинялся в том, что в дорожном споре порезал водителя «Калины».
Конфликт произошел вечером 2 октября прошлого года. Кулагин находился во дворе одного из домов по ул. Коваленко. В непосредственной близости с мужчиной проехала «Лада Калина». Кулагину это очень не понравилось, и он сделал замечание водителю. За рулем «Калины», как оказалось, тоже сидел горячий саранский парень. Между мужчинами произошла ссора, перешедшая в драку. После рукопашной Кулагин пошел к своему дому. В это время водитель «Калины» достал из багажного отделения автомобиля молоток, догнал оппонента и несколько раз обрушил его на противника. Кулагин не остался в долгу, выхватил нож и трижды ударил им водителя, нанеся тому серьезные раны. После этого с места происшествия он скрылся, а заодно выбросил нож. 
В суде Кулагин вину в совершении преступления признал частично. Суд признал его виновным в «Причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны» и приговорил к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

 

 

                       

 

 

 

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