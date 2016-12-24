Годовалый малыш погиб, упав со стола

От ямочного ремонта до строительства и благоустройства
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы
Первый президент Мордовии - о своих отношениях с Борисом Немцовым
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...