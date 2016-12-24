Годовалый малыш погиб, упав со стола

Нелепая смерть настигла ребенка, которому едва исполнился 1 год и 3 месяца. Малыш упал с кухонного стола, ударился головой и спустя несколько дней скончался от черепно-мозговой травмы в больнице. Чамзинский межрайонный следственный отдел СКР по РМ проводит доследственную проверку по факту смерти мальчика.

ЧП произошло днем 9 марта в селе Сайгуши Чамзинского района. Маленький Илья находился дома с родителями. Непоседа залез на кухонный стол, не удержал равновесия и упал. Малыш сильно ударился правой стороной головы. Родители срочно вызвали «скорую помощь». Маленького Илюшу доставили в больницу, где ему была оказана неотложная помощь. Медики поставили диагноз: «черепно-мозговая травма височной и теменной области».

Мальчику потребовалась срочная операция, в Чамзинке таких специалистов не оказалось. Нейрохирург и реаниматолог были вызваны из столицы Мордовии. После операции врачи заявили, что она прошла успешно, и обнадежили родителей, что ребенок должен поправиться. Правда, медики объяснили, что дальнейшее лечение и наблюдение за состоянием малыша необходимо проходить в Саранске. Врачи из детской республиканской больницы пообещали, что 13 марта за маленьким пациентом в Комсомольскую ЦРБ приедет реанимационный автомобиль, оборудованный специальной аппаратурой для перевозки детей в тяжелом состоянии. Но по какой-то причине спецмашина из Саранска в назначенный день так и не приехала. На следующий день 14 марта ребенок скончался.

По информации из правоохранительных органов, семья, где воспитывался малолетний ребенок, на учете в органах системы профилактики не состоит. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Во избежание трагических последствий родителям стоит должным образом контролировать времяпрепровождение и безопасность детей, - обратились к родителям сотрудники Следственного комитета по РМ. - Необходимо понимать, что за наступление смерти ребенка помимо чувства вины на всю жизнь взрослым может грозить уголовная ответственность».