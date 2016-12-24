13 лет неволи для пенсионера-педофила

Ставишь счетчик - платишь меньше
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...