13 лет неволи для пенсионера-педофила

Зубово-Полянский районный суд вынес приговор 65-летнему Владимиру Харчеву. Он обвинялся в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летней девочки.

По версии следствия, 13 сентября 2016 года пенсионер находился на своем приусадебном участке в поселке Умет. Через какое-то время в огород к Харчеву заглянула соседская девочка. Ребенок проживает вместе с матерью, которая в тот день была на работе и просила приглядеть за дочерью соседку. Но та, видимо, была занята своими делами, и девочка отправилась на огород к пенсионеру. Ребенок стал помогать пожилому мужчине собирать виноград. Оставшись один на один с малышкой, пенсионер стал приставать к ней - трогать за интимные места и т.п.

Перепуганная девочка потом рассказал о случившемся соседке, а та передала этот шокирующий рассказ матери ребенка. Родительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

После проверки подозреваемый был задержан. Сотрудники Зубово-Полянского межрайонного отдела возбудили в отношении пожилого мужчины уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетней потерпевшей, с использованием ее беспомощного состояния». В рамках расследования в отношении обвиняемого была проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он признан вменяемым. Известно, что Харчев женат, в момент совершения преступления супруги дома не было.

Подсудимый был признан судом виновным, и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.