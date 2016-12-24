Житель Мордовии топором разгромил банк в Таллине

54-летний житель Саранска попал в сводку криминальных новостей Эстонии. Наш земляк с топором в руках ворвался в помещение таллинского банка «SEB» и принялся крушить все подряд, пока его не задержал наряд полиции.

Этот примечательный инцидент случился 18 марта. В субботу банк не работал. Однако это не остановило жителя Мордовии. Он разбил топором стекла, забрался внутрь и стал крушить все что попадет под руку - терминалы, офисную мебель, компьютеры и многое другое. Что стало причиной такого поведения, пока неизвестно.

Вскоре после происшествия, во время которого мужчина разгромил здание топором, на место прибыли по вызову сотрудники правоохранительных органов, они доставили буйного иностранца в отделение полиции. Сейчас подробности инцидента выясняются.