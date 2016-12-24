Житель Мордовии топором разгромил банк в Таллине

От ямочного ремонта до строительства и благоустройства
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...