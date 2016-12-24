«Синий кит» толкнул 13-летнюю школьницу с крыши?

В поселке Школа тракторных бригадиров, что рядом с Зубовой Поляной, 13-летняя школьница рухнула вниз с крыши местного физкультурно-оздоровительного комплекса. Девочка выжила после падения, хотя получила серьезные переломы и тяжелые травмы. Следственным комитетом России по Мордовии возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

По данным следствия, ЧП случилось вечером 27 февраля. Девочка была доставлена в больницу с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Долгое время правоохранители не предавали огласке это происшествие.

Известно, что школьница состояла в одной из групп (предположительно «Синий кит») в социальной сети «Вконтакте», пропагандирующих суицидальное поведение. Сама школьница этого факта не отрицает, правда, уверяет, что уже давно в нее не заходила. По ее словам, с крыши она упала случайно, а не прыгнула целенаправленно. На высоту она забралась якобы для того, чтобы сделать красивое селфи, но не удержалась на краю и рухнула вниз. На крыше девочка находилась одна. Однако, по другой информации, школьница, перед тем как забраться на ФОК, отправила смс, в котором обвинила близких в непонимании.

Как сообщили в Следственном комитете по РМ, сейчас у школьницы изъят компьютер, устанавливаются все подробности переписки с администратором сетевой группы. Точки над «i» в этой истории должна расставить судебная компьютерно-техническая экспертиза. Допрашиваются родители несовершеннолетней, педагоги, одноклассники. В СКР по РМ заверили, что в ходе следствия будут приняты исчерпывающие меры для выявления и устранения причин и условий, которые способствовали совершению преступления. Также будет проведена профилактическая работа, нацеленная на предотвращение подобных происшествий впредь.

После волны общественного негодования разномастные «группы смерти» в социальных сетях были заблокированы, их администраторами занялась полиция, однако на смену одним закрытым группам пришли другие под новыми названиями. Самая известная до недавнего времени «группа смерти» называлась «Синий кит». В ней подросткам предлагали сыграть в суицидальную игру. К каждому участнику приставлялся личный куратор, который диктовал свои правила, раздавал задания. Например, для начала что-то написать лезвием на руке. Среди заданий фигурировали и такие: пробеги перед машиной как можно ближе, выпей кучу таблеток, прыгни с крыши и т.д. Если какой-либо участник не выполняет задание, администратор игры обещает найти его и помочь уйти в иной мир, правда, в этом случае обещается, что туда они отправятся не одни, а с родителями.

Дабы оградить подростков от суицидальных групп, в ближайшее время в Уголовный кодекс планируется ввести новую статью - «Склонение или содействие самоубийству путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства».

Ответственность за нее наступит и в том случае, если подростка склоняли к суициду советами, указаниями, предоставлением информации или средств для его совершения и даже обещанием скрыть способ и орудие совершения самоубийства. Уголовная ответственность наступит и в том случае, если подросток так и не решился совершить самоубийство. Также наказание наступит, в случае если к суициду человека склоняли, например, через интернет, соцсеть или с помощью игр. Уголовная ответственность предусмотрена и в случае, если к совершению самоубийства побуждали с помощью распространения информации о способах суицида, особенно если эти действия были совершены публично.