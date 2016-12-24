Секс-атака

17 марта Ромодановский районный суд за сексуальное преступление арестовал уроженцев Белозерья - 20-летнего Адбулкарима и 22-летнего Айсу Гульзаваровых, а также 20-летнего Дамира Халикова и 23-летнего жителя Саранска Николая Слугина. Они обвиняются в групповом изнасиловании и насильственных действия сексуального характера в отношении 27-летней сотрудницы одного из саранских заводов. Ночью девушку вывезли за город и насиловали до утра.

Пути сластолюбивых парней и жертвы пересеклись в развлекательном клубе «Радо». Контролер завода пришла сюда вместе с подругой. Надо сказать, что перед походом в развлекательное заведение девушка оставила дома со своей матерью двух малолетних детей. По версии следствия, барышни расположились за столиком рядом с танцполом. Между братьями Гульзаваровыми с их приятелями и девушками из-за незначительного повода вспыхнула ссора. Из-за чего конкретно произошел конфликт, следствие обнародовать пока не торопится. Но перепалка быстро угасла, в клубе стороны больше не пересекались.

Далеко за полночь девушки засобирались домой. На пути из развлекательного заведения им попалась припаркованная у дороги «Лада Приора». За рулем сидел Абдулкарим Гульзаваров, стекло передней пассажирской двери было открыто. Судя по всему, будущая жертва не узнала парня из клуба и поинтересовалась у него: «Нет ли у вас случайно влажной салфетки?». «Конечно, есть, садись, сейчас дам». Ничего не подозревающая барышня села на переднее сиденье. Вскоре в машину уселись друзья Гульзаварова и не позволили жительнице Саранска выйти из салона. А спустя короткое время водитель дал по газам и помчал по дороге.

Девушка просила отпустить ее, но парни игнорировали ее слова. Посетительница ночного клуба пыталась дозвониться до спутницы, но та не брала трубку. К этому времени машина выехала из города и направилась в сторону Ромодановского района. Около села Лыковщина «Приора» свернула с трассы в сторону лесного массива, который находится за населенным пунктом.

Угрозами и силой парни пересадили жертву на заднее сиденье авто и стали насиловать по очереди. Кошмар продолжался до утра. Около 7 часов утра насильники отвезли девушку в Саранск. И на прощанье пригрозили: «Пойдешь в полицию или расскажешь кому, мы тебя найдем и накажем!». Сотрудница завода первым делом рассказала о случившемся подруге, та порекомендовала немедля идти в полицию и написать заявление. Потерпевшая согласилась и поведала свою историю правоохранителям.

Полицейские на протяжении нескольких дней искали подозреваемых. Вскоре братья Гульзаваровы, Халиков и Слугин были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска республиканского МВД. Известно, что один из молодых людей - Абдулкарим Гульзаваров - ранее уже имел проблемы с законом. В 2015 году он был осужден на 3 года условно за незаконный оборот наркотиков. Все четверо задержанных отказываются давать какие-либо показания по делу, ссылаясь на конституционное право.

Ичалковским межрайонным следственным отделом Следственного комитета по РМ в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по двум статьям «Изнасилование, совершенное группой лиц» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в МВД по РМ, сейчас задержанные проверяются на причастность к совершению других насильственных преступлений против личности, а также против собственности. Жители республики, пострадавшие от действий кого-либо из подозреваемых (на фото), могут обращаться в следственные органы и отделы полиции либо звонить по телефонам: 8(8342) 47-77-71 или 02.