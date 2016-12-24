140 сантиметров характера

Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы часто рассказываем вам о молодых и состоявшихся девушках. Кто-то из них находит себя в модельном бизнесе, кто-то покоряет эстраду или организует собственный таксопарк. Симпатичные, талантливые, они летят на волнах нашего времени, дружат с ним, используют все его возможности. Но Анастасия Свербихина все же отличается от привычных гостей редакции. Хотя бы тем, что никому из моих собеседниц на протяжении шести лет планово не ломали руки и ноги.

Царское село

За чаем говорим о направлениях, по которым работает Анастасия как психолог. А она бизнес-тренер, занимается транзактным анализом, арт-терапией. Последнее - направление в психотерапии, основанное на искусстве и творчестве. Оно включает в себя и диагностику, и коррекцию и непосредственно терапию психологических проблем личности. Пользуясь служебным положением, прохожу небольшой тест. Весело обсуждаем его итоги. Собеседница моя так светла и открыта, что я уверена: можно спрашивать обо всем. Даже самом трагичном.

Она родилась в селе Николаевка Дубёнского района в семье молодых ветеринаров. При рождении была обычном ребенком со стандартными весом и ростом. Но быстро стало понятно, что есть проблемы, а позднее прозвучал и диагноз: «ахондроплазия». Вот что выдает про него всезнающая Википедия: «Ахондроплазия - известное с древности наследственное заболевание человека, проявляющееся в нарушении процессов энхондрального окостенения на фоне нормальных эпостального и периостального окостенений, что ведет к карликовости за счет недоразвития длинных костей…». Из мировых знаменитостей на слуху имя Питера Динклэйджа, того самого Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», у которого этот же диагноз.

Свою особенность Настя осознала не сразу. «Насыщенности и свободы моей детской жизни могли бы позавидовать многие - лес, пруд, река и игры в компании детворы. Именно в это время происходило становление вольной и упорной натуры, которое потом принесло свои плоды в реализации целей и желаний.

Ближе к школе я начала понимать, что не такая, как все. Маленький рост очень выделялся и приносил много недопонимания и боли от недалеких окружающих. Но это надо было пройти, чтобы учиться жить в коллективе и переживать трудности в общении, отстаивать себя и находить друзей».

Так прошло еще три года. Однажды бабушка Насти прочла в газете о курганских врачах и аппарате Илизарова. Стали искать специалистов. И нашли лучших в этой области в городе Пушкине в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера. С той поры шесть лет жизни было отдано институту.

Без терминологии нам снова не обойтись. Аппарат Илизарова - это такой хирургический конструктор, внешний каркас для фиксации костей конечности и их осколков в нужном положении для правильного сращивания. Также этот аппарат используется для вытягивания (удлинения) костей. Выглядит он как металлические кольца, на которых крепятся спицы, проходящие через кость. Кольца соединены стержнями, позволяющими менять их ориентацию со скоростью один миллиметр в день. Кстати, после всемирного признания курганского доктора Илизарова за границей назвали «Микеланджело в ортопедии». И только с помощью этого чуда ортопедии наша Настя могла набрать столь желанные сантиметры роста.

Девочка вместе с мамой практически переехали в Пушкин. День женщина была с дочкой в институте, а ночь проводила на съемной квартире. Между прочим, к этому времени у Насти родилась младшая сестра. И что чувствовала молодая мама, разрывающаяся между дочерьми и городами, можно только предположить… Опережая вопросы, скажу: у сестрёнки нет подобного диагноза, она обычная и тоже симпатичная девушка. Только брюнетка.

«За годом год я познавала тяготы больничной жизни и реабилитации после произведенных операций. Но именно эти годы дали мне основы для укрепления личностного стержня в виде замечательных педагогов и врачей, которые вложили много любви и знаний, необходимых для жизни, испытания себя и стремления дойти до конца в лечении.

В клинике я познакомилась с ребятами по палате, отделению и поняла, что «особенной» по внешности среди «особенных» быть невозможно. А потому принятие себя прошло в подростковом возрасте хорошо. На фоне множества судеб больных детей и их родителей, отношения врачей и учителей зарождался интерес к изучению проблем и помощи людям (тогда я еще плохо связывала это с профессией психолога). А до этого, как и многие, хотела стать учителем, потом врачом».

На протяжении этих шести лет по шесть, а иногда и десять месяцев в году у девушки на руке или ноге стоял аппарат, вытягивающий кости. Громоздкую металлическую конструкцию прятали под сшитыми мамой брюками и кофтами. Все эти годы надо было терпеть плановые переломы, осложнения, непростую реабилитацию. Не всегда всё шло гладко. Однажды после установки аппарата на левую руку девочка, отойдя от наркоза, поняла, что кисть и пальцы руки не двигаются и рука абсолютно недееспособна…

Насте повезло. В первую очередь - с родителями. Их безусловная любовь и поддержка провели девушку через все выпавшие тяготы. «Сколько раз у соседних коек я слышала, как другие родители выговаривали больным детям: «Ты мне жизнь загубил! Да лучше б мы тебя в детдом отдали!» - вспоминает Анастасия.

Во-вторых, повезло с врачами. Несмотря на некоторые ошибки, именно питерские медики подарили нашей героине за шесть лет лечения 35 сантиметров роста. Приехала она к ним со своими 105 сантиметрами, а уехала с долгожданными 140. И это их общая победа.

В-третьих, с учителями. Лечение лечением, а учебу никто не отменял. Здесь, в стенах ортопедического института, Настя получила образование. К девятому классу в ее ведомости на фоне пятерок было только две оценки «хорошо». Местные педагоги, к слову, проходили специальное психологическое тестирование. Не всем, знаете ли, показано учить особенных детей. Не у всех душа готова.

А еще повезло с городом. Напомню, ортопедический институт находится в красивейшем месте: город Пушкин до 1918 года - императорская загородная резиденция Царское Село. По договоренности с медиками посещение Царскосельского парка со всеми его дивными архитектурными и скульптурными красотами для юных пациентов и их сопровождающих было совершенно бесплатное. Да и сам Питер, его проспекты, музеи и театры были открыты для подрастающей Насти. Так что чудесное воздействие арт-терапии девушка опробовала на себе.

Саранск

История Насти - это не история болезни, и даже не история ее преодоления. Это история о девушке, для которой нет границ и ограничений. Ни в чем. После института Свербихины вернулись к обычной жизни в родном селе, где встал вопрос дальнейшего образования Насти. Можно было продолжить его домашним обучением - кто бы упрекнул инвалида? Но девушка решила получать среднее образование в обычной школе. В их селе была только 9-летка, так что на учебу она стала ходить в соседнее. И каждый день преодолевать путь в 10 километров до школы и обратно.

«Я тогда впервые почувствовала, что такое, когда тебя учителя оценивают наравне со всеми, не обращая внимания на болезнь, поощряя разносторонний интерес ко всему в учебе. Это всё стало залогом успешной сдачи ЕГЭ и поступления в вуз на желаемую специальность «психология». Учиться было очень интересно! При малейшей возможности не упускала случая участвовать в олимпиадах, конференциях и научных исследованиях. В ИСИ душа развернулась по полной - исчезли стеснение и зажатость; общественная и насыщенная жизнь показала, как это здорово - быть открытой и готовой отдавать свои знания и помощь окружающим, быть услышанной многими».

Всё так. Однако именно в Саранске Анастасия впервые в жизни почувствовала на себе нездоровое, пристальное внимание окружающих. «Очень неприятно, когда тебя пристально рассматривают…». И к этому тоже, как и к самому городу, ей пришлось привыкать. Но открытый характер, легкость в общении, чувство юмора и готовность помочь сделали свое дело - друзей у девушки много.

Саранск стал родным. Но не спешил помочь найти выпускнице ИСИ, молодому педагогу-психологу Свербихиной работу. Так и случился у Насти период работы в агентстве недвижимости. Она настолько освоила юридические аспекты, что через год удачно приобрела собственное скромное жилье в столицы Мордовии. Однако, несмотря на успехи, риелтором быть не захотела, а занялась частной психологической практикой.

Этому способствовала и реализация социального проекта, на который ушли средства, выигранные Анастасией от городского центра занятости. Касался он детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и стоящих на учете полиции. Проходил в Рузаевке, длился год и помог понять девушке, что именно психология ее призвание.

Сейчас она бизнес-тренер, коуч, ведет личные приемы и психологические тренинги. И постоянно учится новому на различных семинарах и курсах. Энергии этой миниатюрной девушки позавидует любой. Она заядлая путешественница: еще в студенческие годы освоила Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Абхазию. «Домбай мною изучен, теперь очень хочу в Чечню и Дагестан!». В группе Вконтакте Настя среди заводил, и именно она частенько значится руководителем очередного сообщества саранских путешественников, покоряющих российские просторы.

Она готова терпеть непростые условия десятичасового конного перехода в горах. «Только меня одну лошадь скинула, - со смехом рассказывает девушка. - Все очень испугались за меня. Но ничего, отряхнулась и снова вернулась в седло!». Борясь с боязнью высоты, Свербихина спустилась с 16-этажного дома. Три раза. Со спецснаряжением, разумеется, и под присмотром профессионалов, но вы вот готовы на такое? Она - да.

Как любая девушка, Анастасия мечтает о любви. И строит отношения. «Успешно?» - спрашиваю я. «Сначала считала успехом то, что такие отношения вообще есть. Но сегодня поняла: я могу выбирать!». На интервью она пришла с роскошной прической. Оказалось, Анастасия модель у известного саранского стилиста-парикмахера. Что неудивительно: у неё прекрасная копна золотых от природы волос.

О чем она еще мечтает? Про мечты промолчим - пусть сбываются. А вот в планах - свой центр психологической поддержки. Где бы любой нуждающийся нашел необходимую помощь. И что-то мне подсказывает, что у этой девушки всё может получиться.

Наталья ГОРДЕЕВА