Семейный клан наркоторговцев

Сотрудники МВД по РМ пресекли сбыт крупной партии наркотиков и взяли две супружеские пары из Саратова, которые специализировались на поставках зелья по всей России. При их задержании события развивались прямо как в голливудском боевике. Джип наркодельцов протаранил блокировавшие его машины полицейских и пытался оторваться от преследования. Беглецам практически удалось уйти от погони и добраться до Пензенской области. Полицейские настигли наркодилеров, когда их джип свернул на проселочную дорогу и уперся в тупик. Отчаянные товарищи спешно пытались избавиться от улик - облили машину бензином и готовились подпалить, но так и не успели этого сделать из-за подоспевших сотрудников полиции.



Таран, погоня и полицейский на капоте

По версии следствия, 38-летний житель Саратовской области Олег Пчелинцев прибыл в Саранск вместе с 35-летней супругой Еленой в конце февраля этого года. Мужчина планировал реализовать в столице Мордовии огромную партию - порядка 6,5 кг наркотиков. Саратовец практически сразу же попал в поле зрения полицейских. Правоохранителями было принято решение о его задержании. Джип Пчелинцева «Хёндай Санта-Фе» вечером припарковался у гипермаркета «Ашан» на Светотехстрое. В салоне авто вместе с Олегом Пчелинцевым находилась и его супруга. Полицейские на машинах заблокировали выезд внедорожнику со стоянки и попросили парочку выйти из салона. Однако водитель заблокировал двери, стекла которых оказались бронированными, а затем резко дал по газам. Джип протаранил полицейские легковушки и помчался прочь. При этом один из оперативников успел запрыгнуть на капот внедорожника. Машина протащила полицейского несколько десятков метров, пока сотрудник не сорвался с капота. Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков бросились в погоню.

Скрываясь от преследования, супруги на ходу стали избавляться от зелья, выбрасывая его из салона. Часть пакетов с синтетическим веществом были повреждены, и содержимое рассыпалось в багажном отделении. Джип на большой скорости помчался по трассе. Беглецы, видимо, планировали через Пензенскую область уйти в родную Саратовскую. Однако на подмогу полицейским из Мордовии пришли коллеги из соседнего региона. Они перекрыли дорогу в Малосердобинском районе. Пчелинцев вынужден был свернуть с трассы и направился в сторону родника, там он форсировал на своем авто небольшой ручей, но проехать дальше уже не смог - машина оказалась в тупике. Тогда водитель с супругой попытались избавиться от улик, они облили салон внедорожника бензином и хотели поджечь машину вместе с остатками рассыпанных по салону и багажнику наркотиков. Однако не успели этого сделать, поскольку вовремя подоспели мордовские полицейские.

При досмотре «Хёндай Санта-Фе» оперативники изъяли порядка 700 граммов наркотиков, а также обнаружили специально оборудованный тайник для перевозки оптовых партий зелья. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков подозреваемого и его супругу доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Следователем СЧ СУ МВД по РМ возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Кроме того, водителю внедорожника планируется предъявить обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Семейный бизнес

В начале марта «ВС» уже сообщал о том, что Ленинский районный суд Саранска заключил под стражу еще одну супружескую пару наркоторговцев из Саратова - 38-летнего Сергея и 33-летнюю Викторию Трошенковых. Они подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. При досмотре их «Ауди А6» в Саранске борцы с наркоторговцами обнаружили и изъяли 150 граммов наркотиков, которые предназначались для продажи.

Как выяснилось, эти две семейные пары наркоторговцев - Трошенковых и Пчелинцевых - связывают близкие родственные узы. Олег Пчелинцев и Виктория Трошенкова являются родными братом и сестрой. Но кровное родство не выдержало испытания уголовным разбирательством, и задержанные стали сваливать вину друг на друга. В своих показаниях Пчелинцев утверждает, что заняться торговлей наркотиками его убедили сестра и ее муж. Супруг Виктории Сергей Трошенков, напротив, уверяет, что к наркобизнесу его привлек как раз Пчелинцев.

Олег Пчелинцев дал признательные показания и рассказал, как втянулся в наркобизнес: «Мы с супругой и дочерью живем в Саратове. Какое-то время семья находилась в тяжелом материальном положении, поскольку у меня не было постоянного места работы. Летом 2016 года я решил трудоустроиться оптовым курьером наркотиков. Эту работу мне предложили родная сестра Виктория Трошенкова и ее муж Сергей Трошенков. С супругом сестры мы раньше работали монтажниками электрических подъемников.

От Трошенковых я узнал, что они уже долгое время работают крупнооптовыми наркокурьерами и имеют с этого хорошие деньги. Я заинтересовался их предложением, т.к. мне очень нужны были деньги. Для конспиративной связи с куратором и Трошенковыми у меня имелся отдельный телефон с установленными программами «Телеграм» и «Джаббер». Куратор скидывал мне адреса крупнооптовых тайников-закладок в различных регионах России и задания о количестве и весе закладок, которые я должен был разложить. За сделанные закладки с наркотиками мне перечислялась зарплата на банковские карты.

Также по заданию куратора с супругами Трошенковыми мы совместно ездили по регионам России, забирали крупнооптовые партии наркотиков и раскладывали их для наркокурьеров рангом ниже. Помню, недавно с Сергеем Трошенковым я ездил в Екатеринбург, там мы забирали наркотики, а потом делали из них закладки в Карелии. Порой указания по оборудованию тайников-закладок мне давал не только куратор, но и сами Трошенковы. Я передвигался на машине «Хёндай Санта-Фе». В багажнике автомобиля я создал специальный тайник, где прятал наркотики. Трошенковы ездили на «Ауди А6», у них в багажнике тоже имелся тайник для перевозки дурмана».

«Рассчитывал, что бензин растворит наркотик»

«19 февраля с супругой Еленой мы отправились в Москву, где по указанию куратора в тайнике я забрал около 6,5 кг синтетических наркотиков, - продолжает Олег Пчелинцев. - Потом мы поехали в Вологодскую область, где я сделал тайники примерно из двух килограммов зелья. В Вологде пришлось признаться жене, что я занимаюсь перевозкой наркотиков, поскольку не мог ей объяснить источник своих доходов. Хочу заметить, что жену в преступную деятельность я не вовлекал. После этого я с женой поехал в Архангельскую область, чтобы показать ей Белое море.

Вскоре через «Телеграм» от куратора поступило новое задание отвезти оставшиеся наркотики в Мордовию и передать их Сергею Трошенкову. 26 февраля мы с женой прибыли в Саранск. Сергей с Викторией обещали подъехать к торговому комплексу «Ашан». Я поставил машину на автопарковку, при этом глушить двигатель не стал. Через некоторое время к моему автомобилю подъехали какие-то машины и подошли неизвестные нам люди, они представились сотрудниками полиции, предъявили служебные удостоверения и попросили выйти из автомашины. Я испугался, что мой автомобиль досмотрят, найдут наркотики и посадят. В итоге я заблокировал двери и резко тронулся с места. Я протаранил машины, блокировавшие выезд, вырвался из кольца окружения и, надавив на газ, помчался в сторону Саратовской области.

По пути, опасаясь погони, мы с Еленой выкинули в окно свои телефоны, т.к. у меня имелась компрометирующая переписка, я также велел жене избавиться от наркотиков, находящихся в тайнике. Она вскрыла тайник, находящийся в багажнике, вытащила пакеты с зельем и, разрывая, выбрасывала их в окно. Большая часть наркотиков рассыпалась и проваливалась обратно в тайник и салон автомобиля.

По дороге в Саратовскую область в Малосердобинском районе Пензенской области я увидел приближающиеся навстречу экипажи ДПС, а поэтому свернул с трассы по направлению к селу Малая Сердоба. Там я съехал на труднопроходимую дорогу и уперся в тупик, где расположен родник. Мы с женой выбежали из машины, открыли багажник и попытались извлечь и собрать остатки рассыпавшегося наркотика, но испугались, что не успеем, я достал канистру с бензином и полил багажник. Рассчитывал, что горючее растворит синтетический порошок. Однако вскоре подоспели сотрудники полиции, и нас задержали. Оперативники пригласили понятых, досмотрели машину и нашли наркотик, который мы рассыпали. Я понимаю, что совершил преступление, и искренне раскаиваюсь в этом».

Мать 10-летнего ребенка Елена Пчелинцева в беседе со следователем дала похожие показания. По ее словам, о том, что супруг занимается наркобизнесом, она узнала только в феврале этого года. По признанию женщины, муж не вовлекал ее в наркоторговлю, она всего лишь сопровождала его в дороге.

«Я не мог найти работу и согласился на торговлю наркотиками»

Жена Сергея Трошенкова вовсе отказалась давать какие-либо показания. Она предпочла молчать, сославшись на свое конституционное право. Зато ее супруг рассказал на допросе все как на духу. «С супругой Викторией мы поженились в 2004 году, - рассказал следователю Сергей Трошенков. - Жили в Саратове вместе с моими родителями. С 2008 года по апрель 2015 года я трудился в ООО «ЛифтМаш» монтажником электрических подъемников. Во время работы мне нередко приходилось убираться в лифтовых шахтах многоквартирных домов, где на полу в шахтах был разбросан мусор, шприцы с иглами, о которые я часто резался. Скорее всего, из-за этого я и заболел.

В начале апреля 2015 года я изготовил самодельное взрывное устройство, которое внезапно для меня сдетонировало. От взрыва у меня оторвало три пальца на левой руке. Меня госпитализировали в больницу, потом возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Ленинский районный суд Саратова в феврале 2016 года приговорил меня к одному году лишения свободы условно. После этого я стал подыскивать работу. Моя жена в это время нигде не работала. С трудоустройством не получалось, так как я являюсь инвалидом III группы. У моей супруги Виктории есть родной брат Олег Пчелинцев, он старше Виктории на несколько лет и женат. Мы дружили семьями, у нас были доверительные и близкие отношения.

Как-то осенью 2015 года Олег понял, что я не могу никуда трудоустроиться, и предложил прибыльную работу по торговле наркотиками. Он объяснил, чтобы устроиться закладчиком наркотиков, необходимо выполнять инструкции, высланные менеджером по интернету. Пчелинцев заявил, что сбыт наркотиков бесконтактным способом не является запрещенным, так как организаторы этого бизнеса постоянно меняют формулы наркотических средств, официально они не могут являться наркотиками, и поэтому их распространение уголовно ненаказуемо. Я узнал, что в сети есть онлайн-магазин, который занимается продажей наркотиков по всей России и приглашает на работу закладчиков. Во время беседы Пчелинцев предложил мне вместе с ним заняться закладками наркотиков. На тот момент я был без денег, испытывал тяжелые финансовые затруднения, поэтому согласился на предложение Олега.

Так, с осени 2015 года я вместе с Олегом Пчелинцевым стал заниматься наркобизнесом. Где и когда по датам мы делали закладки, я уже точно не помню. С менеджером онлайн-магазина в программах мгновенного обмена сообщениями «Джаббер» и «Телеграм» со своего мобильного телефона общался Пчелинцев, так как в то время я плохо в них разбирался. Сначала менеджер не знал о том, что мы работаем вместе, но потом мы об этом ему рассказали сами. Сотрудники онлайн-магазина наркотиков прислали подробную инструкцию, в которой были отражены моменты, касающиеся оплаты за торговлю наркотиками бесконтактным способом, меры дисциплинарного воздействия на закладчиков, условия работы, меры конспирации и безопасности, правила поведения с сотрудниками полиции. Также менеджер вкратце описал, в чем заключалась работа закладчика, а именно в начале каждого месяца закладчику выплачивалась заработная плата на банковскую карту.

Мы с Пчелинцевым всегда выполняли четкие требования и указания оператора-менеджера, который с нами списывался. Единственное, мы были свободны в выборе - это выбор места оборудования тайника-закладки. Согласно инструкции, тайник с наркотиком должен был находиться в тихом и безлюдном, не привлекающем внимания месте и отвечать установленным менеджером требованиям».

35 тысяч рублей за закладки в одном городе

«За одну закладку платили 200 рублей, - говорит Сергей Трошенков. - Перед закладчиком ставилась задача получить в тайнике наркотик до 20 граммов, потом сделать новые закладки от 0,3 до 20 граммов и отправить сообщение о месте нахождения тайников. Последующий объем партий зависел от качества выполненной работы и заработанного доверия. Чем большую партию тебе доверяли, тем больше денег можно было заработать. Следующей стадией карьерного роста в онлайн-магазине наркотиков был мелкооптовый курьер. Ему доверяли партии наркотиков объемом от 50 до 500 граммов. Затем шел оптовый курьер, он мог забирать и закладывать зелье массой от 1 до 20 кг. Для оптовых курьеров закладки делал сотрудник склада. Связь со складом и оптовыми закладчиками держал менеджер-куратор. Еще одна должность - оператор онлайн-магазина. Он работает с потребителями, получает от них плату за наркотики на открытые им специально для этого «Киви-кошельки» и сообщает места нахождения тайников-закладок.

Кроме этих звеньев в организации существуют еще и руководители магазина наркотиков. Именно они создали всю эту схему и привлекли к работе остальных. Между каждыми звеньями имелась четкая иерархия. У каждого начинающего курьера имелась карьерная перспектива вырасти в должности и увеличить свои доходы. Так, я, например, с осени 2015 года до марта 2016 года был повышен с должности обычного закладчика до оптового. Дисциплинарных взысканий и штрафов за работу я не имел, так как выполнял все указания менеджера и вел себя честно. На новой должности моя зарплата рассчитывалась от количества городов, где мною были оборудованы тайники с оптовыми партиями наркотиков. За каждый город независимо от количества оборудованных мною закладок я получал 35 тысяч рублей. Деньги мне перечислялись на две банковские карты, которые были зарегистрированы на левых людей. Карты я получал в тайниках в Саратове».

«Сначала говорил жене, что вожу допинг для бодибилдеров»

«В марте 2016 года мы с Пчелинцевым по указанию менеджера онлайн-магазина стали работать отдельно друг от друга. Супруга интересовалась, чем я занимаюсь. Говорил ей, что вожу бодибилдерам допинг и биоактивные добавки. Когда меня повысили до оптового закладчика и появились солидные доходы, я больше не мог скрывать от жены, что занимаюсь наркотиками. Виктория выслушала меня и предложила помощь в качестве второго водителя и партнера по работе. С того момента супруга помогала мне, после оборудования тайников она фотографировала на мобильный телефон места закладок наркотиков. Я фиксировал место при помощи геолокации мобильного телефона с указанием стрелкой места тайника. Потом через программу «Телеграм» я отправлял описание места тайника и координаты геолокации, а также ссылку на фото на фотохостинге.

Родителям я говорил, что работаю ревизором, занимаюсь наблюдением за металлобазами в разных городах страны. Правда, в какой конкретно организации я работаю, не говорил. Виктория рассказывала моим родителям, что ездит со мною за компанию в качестве попутчика по командировкам. Надо было объяснять родственникам, откуда у нас такие доходы. Мы с супругой жили на широкую ногу, питались в кафе, заказывали еду по доставке, не раз давали деньги родственникам - моим родителям и родителям жены - около 100 тысяч рублей, делали подарки друг другу. Деньги от продажи наркотиков мы обналичивали несколькими способами: пополняли счета своих мобильных телефонов и счета телефонов родителей, платили за кредит супруги по кредитной карте и просто обналичивали деньги, которые расходовали по своему усмотрению.

25 января этого года мы с Викторией на своей машине «Ауди А6» по указанию менеджера приехали в Саранск. Я сильно устал, за рулем в тот момент была жена. В столице Мордовии я должен был разложить оптовые партии наркотиков и с подробным описанием отправить места закладок менеджеру. Тайники в Саранске я делал при помощи навигатора и мобильного телефона с геолокацией. Наркотики в Мордовию мы везли в оборудованном в багажнике тайнике».

«В Саранске заложили два пакета по 0,5 кг»

«В Саранске место закладки я выбрал в безлюдном месте с хорошей обзорностью прилегающей местности. Потом выкопал ямку под деревом глубиной примерно 40 см и заложил туда наркотики, а именно два пакета по 0,5 кг. Моя жена в это время сидела в салоне авто и следила за обстановкой. После закладки я отправил сообщение менеджеру вместе с фотографией и координатами... Кроме этого, в Саранске я оборудовал еще пять тайников с оптовыми партиями наркотиков, описание которых отправил менеджеру. Все закладки я сделал в присутствии жены. После того как менеджер принял «работу», мы с женой уехали из Саранска в Саратов.

24 февраля мне сообщили, что нужно снова ехать в командировку в Саранск, где необходимо забрать 9 килограммов наркотиков и далее заложить в различных городах страны. Партию зелья я должен был забрать у Олега Пчелинцева. 26 февраля мы были в Саранске. Где-то в 20.30 я отписался менеджеру о прибытии. В тот момент нас задержали сотрудники правоохранительных органов. К тому моменту в моем автомобиле в тайнике находились наркотики, но во время досмотра «Ауди» ничего обнаружено не было. Машину опечатали.

Я еще удивился, как полицейские не смогли найти тайник с наркотиками. Видимо, было уже темно, да и тайник был хорошо замаскирован. От прохождения медицинского освидетельствования мы с супругой отказались. Ни я, ни она наркотики никогда не употребляли. На следующий день нас с женой пригласили на осмотр нашей машины, он проходил с понятыми. Нам предложили добровольно выдать запрещенные предметы, но мы этого делать не стали, надеялись, что и на этот раз тайник не найдут. Надежда не оправдалась, наркотики в машине все же нашли».

Алексей НИКОЛАЕВ