Жительницу Саранска обманули на 64 тысячи рублей при продаже квартиры

Мошенники обманом выманили у жительницы Саранска крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РМ.

По данным правоохранителей, женщина разместила в Интернете объявление о продаже квартиры. На ее телефон поступил звонок, незнакомка сказала, что хочет приобрести жилье и готова перечислить предоплату в размере 50 тысяч. Для этого покупательница попросила продиктовать номер банковской карты и личные данные. Потерпевшая выполнила все указания, озвучив данные одной из своих карт. Через какое-то время неизвестная позвонила и сообщила, что ошиблась и перевела не 50 тысяч, а 55, попросив вернуть лишнюю сумму. Не подозревая обмана, гражданка через банкомат совершила ряд операций и перевела деньги на указанный счет. Спустя какое-то время женщина обнаружила, что лишилась 64 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.