В Мордовии супружеская пара насмерть отравилась незамерзайкой

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти супружеской пары из Дубенского села Чиндяново. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РМ.

По данным правоохранителей, Александр и Елена Бутяйкины распивали жидкость для очистки стекол в своем доме. Утром 19 марта супругов обнаружили мертвыми.

Как поясняют в МВД по РМ, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Из торговой точки, где по данным правоохранителей пострадавшая ранее приобрела стеклоомывающую жидкость, было изъято 4 аналогичные бутыли, для проведения химической экспертизы. Установлено, что в них также содержится концентрат метилового спирта.