В Мордовии супружеская пара насмерть отравилась незамерзайкой

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти супружеской пары из Дубенского села Чиндяново. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РМ.
По данным правоохранителей, Александр и Елена Бутяйкины распивали жидкость для очистки стекол в своем доме. Утром 19 марта супругов обнаружили мертвыми.
Как поясняют в МВД по РМ, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Из торговой точки, где по данным правоохранителей пострадавшая ранее приобрела стеклоомывающую жидкость, было изъято 4 аналогичные бутыли, для проведения химической экспертизы. Установлено, что в них также содержится концентрат метилового спирта.
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