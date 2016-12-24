В Саранске двое рабочих разбились, выпав из строительной люльки

Репортер

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в мордовской столице. В доме № 43 по улице Попова при проведении строительных работ сорвались двое рабочих. Как сообщают очевидцы происшествия, два строителя находились в специальной люльке. По имеющейся информации, они осуществляли ремонт фасада жилого дома. По непонятным пока причинам люлька оборвалась и рухнула вниз вместе с людьми. Рабочие остались живы, но получили серьезные травмы. В настоящее время они госпитализированы.

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