Какие нововведения произошли в дачной амнистии с 2017 года?

Саранский колорит: Уроженец Багдада стал жертвой бывшей путаны из Таджикистана
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С 2017 года необходимо подготовить документы на землю и технический план объекта недвижимости.
С начала года собственники земельных наделов потеряли возможность воспользоваться упрощенным оформлением домов и других строений, размещенных на участках. Соответствующие изменения в дачной амнистии были приняты Госдумой в июле 2016 года.
Ранее для прохождения процедуры регистрации требовалось представить декларацию, в которой указывалась информация о строении. С 2017 года хозяйственные постройки уже невозможно оформить в собственность без подготовки технического плана. А также узаконить самовольные постройки (реконструкции), даже имеющие нарушения проектных и строительных нормативов.
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
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