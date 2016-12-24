Какие нововведения произошли в дачной амнистии с 2017 года?

С 2017 года необходимо подготовить документы на землю и технический план объекта недвижимости.

С начала года собственники земельных наделов потеряли возможность воспользоваться упрощенным оформлением домов и других строений, размещенных на участках. Соответствующие изменения в дачной амнистии были приняты Госдумой в июле 2016 года.

Ранее для прохождения процедуры регистрации требовалось представить декларацию, в которой указывалась информация о строении. С 2017 года хозяйственные постройки уже невозможно оформить в собственность без подготовки технического плана. А также узаконить самовольные постройки (реконструкции), даже имеющие нарушения проектных и строительных нормативов.



