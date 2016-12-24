Житель Саранска напал с топором на офис банка в Эстонии

Полицейские города Таллина задержали мужчину, напавшего с топором на офис местного банка. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции, инцидент произошел 20 марта. В офис одного из банков ворвался мужчина с топором и начал громить всех и вся. Под ударами топора пали платежные терминалы, оргтехника и мебель. Прибывшим на место стражам порядка удалось обезвредить нападавшего. Позже выяснилось, что им оказался 54-летний житель Саранска. Причины нападения в настоящее время выясняются.