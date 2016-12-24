Житель Саранска напал с топором на офис банка в Эстонии

Репортер

Полицейские города Таллина задержали мужчину, напавшего с топором на офис местного банка. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции, инцидент произошел 20 марта. В офис одного из банков ворвался мужчина с топором и начал громить всех и вся. Под ударами топора пали платежные терминалы, оргтехника и мебель. Прибывшим на место стражам порядка удалось обезвредить нападавшего. Позже выяснилось, что им оказался 54-летний житель Саранска. Причины нападения в настоящее время выясняются.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Ветхость и трезвость

Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель

В Саранске выбрали «Сударушку-2017»

«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
Гуляй, Масленица!

Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...

Конкурс красоты

№9  Инна

 Посмотреть все фотографии