По факту обрушения стены в детском саду возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены в детском саду, расположенному в Саранске на улице Солнечной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Днем 2 февраля 2017 года обрушилась декоративная кирпичная стена с уличной стороны в детском дошкольном учреждении, расположенном по улице Солнечной в городе Саранске. Здание детского сада введено в эксплуатацию в декабре 2012 года. В результате произошедшего никто не пострадал. Стоит отметить, что в ходе доследственной проверки был проведены работы по демонтажу трех аналогичных стен, на которых имеются трещины.
Первоначально информация об обрушении стены в дошкольном учреждении появилась в СМИ. После этого Следственный комитет организовал проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по 238-й статье УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».
В ведомстве подчеркивают, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-строительная экспертиза. В рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям проектных и строительных организаций, а также лица, ответственного за надлежащее техническое состояние здания.
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