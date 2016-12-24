Жителя Саранска будут судить за убийство отчима

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Саранска. Его обвиняют в умышленном убийстве.

Днем 1 января 2017 года в квартире на улице Коваленко в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры обвиняемый причинил ножевое ранение грудной клетки 50-летнему отчиму. От острой кровопотери пострадавший скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.