В Саранске застрелен менеджер ритуального агентства

Репортер

Правоохранительные органы мордовской столицы разыскивают подозреваемого в убийстве 44-летнего жителя Саранска Сергея Каткова. Об этом сообщили в СКР по РМ.

По информации ведомства, мужчина работал менеджером в фирме, занимающейся оказанием ритуальных услуг.

Как стало известно «ВС», утром 15 марта погибший возвращался с собакой с прогулки. В тот момент, когда мужчина подошел к лифту, ему в спину выстрелил неизвестный мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, где он на следующий день умер.

Как поясняют в СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ «Умышленное убийство».

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