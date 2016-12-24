Жители Белозерья арестованы за групповое изнасилование

Репортер

В Саранске арестованы четверо молодых людей, обвиняемых в групповом изнасиловании 27-летней женщины. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как сообщается, следователями регионального управления СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками республиканского МВД по подозрению в совершении преступлений задержаны четверо молодых людей, в возрасте от 19-ти до 23-х лет. По информации «ВС», задержанные являются жителями села Белозерье.

По версии следствия, в ночь на 11 марта 2017 года подозреваемые совершили половые преступления в отношении потерпевшей в автомашине в лесном массиве за селом Лыковщина в Ромодановском районе республики. По предварительным данным, ранее потерпевшая и подозреваемые знакомы не были. 

17 марта текущего года в отношении подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Гуляй, Масленица!

Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
Безопасный мундиаль

Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности

Конкурс красоты

№9  Инна

 Посмотреть все фотографии