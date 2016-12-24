«Юлю четыре раза врачи возвращали с того света»

Шокирующий случай произошел в Теньгушеве. 25-летняя мать двоих детей Юлия Маскаева умерла после приема у стоматолога - за несколько дней до трагедии врач вырвал девушке зуб. Несколько дней Юлия испытывала страшную боль и снова отправилась в больницу. Во время повторного визита стоматолог дал пациентке лекарство, которое, видимо, и спровоцировало смертельную аллергию. За сутки врачи четырежды откачивали Маскаеву после клинических смертей, но спасти ее так и не удалось - молодая женщина скончалась от анафилактического шока. Без матери остались 6-летняя дочь Вероника и 10-месячный сын Егор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».



«После удаления зуба Юлия испытывала сильную боль»

«В начале марта у Юли сильно заболел верхний зуб на правой стороне. Супруга стала принимать обезболивающее - кеторол, - рассказал «ВС» супруг Юлии Маскаевой Александр. - Однако препарат только притуплял боль, со временем зуб начинал болеть с новой силой. Юля промучилась так несколько дней, я настоял на том, чтобы она сходила к стоматологу. Жена пошла в нашу районную больницу к зубному. Раньше зубы у нас в Теньгушеве не удаляли, но Юле сказали, что сейчас появился специалист, который этим занимается, однако процедура платная. 3 марта я дал жене денег, она сходила на прием, зуб удалили. Она вернулась домой, прошло два часа, и как только отошла заморозка, Юля снова почувствовала сильную боль. Позвонила мне на работу и рассказала об этом. Просила меня прийти с работы пораньше. Помню, она сказала: «Мне больно, у меня щека болит, в голову отдает, одна с детьми не справлюсь». Я просил жену потерпеть, на работе было много дел, но обещал постараться прийти пораньше.

Прихожу вечером домой, а у Юли на щеке большая опухоль. Пошла краснота, температура поднялась. Супруга глушила боль обезболивающим. Когда действие препарата заканчивалось, сильная боль возвращалась, а опухоль не проходила. Еще Юля сказала, что зуб ей удалили частично. Позже она сама извлекла несколько осколков из того места, откуда удалили зуб. Я очень переживал за нее, видел, что опухоль растет, понимал, что у нее прогрессирует воспаление. Боялся, что опухоль пойдет в голову.

Я настоял, чтобы Юля снова пошла к стоматологу, но были выходные. В понедельник она созвонилась с врачом, удалявшим зуб, он назначил ей прием на вторник 7 марта в порядке живой очереди. Стоматолог сказал, что второй прием будет бесплатным. Кстати, в тот день супруге стало немного легче. Она уже могла терпеть эту боль. Даже отвела дочь в детский сад, постирала. С утра пошла на работу (Юля трудилась купажистом в местном лимонадном цехе). В обед жена вместе с подругой Ниной пошла к зубному...

После того как Юля вышла из кабинета врача, мы с ней созвонились. Она сказала, что стоматолог намешал какие-то лекарства и дал ей. Еще доктор уверил, что у нее все в порядке. Правда, жена призналась, что от этих лекарств ее начинает тошнить. После этого она сказала, что перезвонит мне, когда доберется до дома».

«Юля, наверное, умирает!»

«По дороге жена сообщила подруге, что ей становится все хуже. Подруга предложила выплюнуть лекарство, которое дал стоматолог, но Юля не решилась и объяснила: «Врач сказал держать 15-20 минут». Жена попросила Нину сходить в магазин и купить ей минералку. Юлю с подругой пообещал довезти до дома наш хороший знакомый Владимир Погодин. Супруга села на заднее сиденье его машины и стала ждать подругу. В салоне Юля снова пожаловалась на плохое самочувствие. «Да ладно, Юль, сейчас все пройдет», - пытался успокоить Владимир. Однако спустя пару минут Юля потеряла сознание, упала на бок и начала синеть. Владимир вместе с подругой вытащили ее на свежий воздух, положили на снег. Хорошо, что они были рядом с больницей. Владимир побежал в реанимацию, объяснил, что девушка умирает.

По стечению обстоятельств в тот роковой день был праздник - 8 Марта. Юля очень любила получать от меня в этот день лилии. Я заказал букет цветов и решил купить еще подарок на день рождения. Юля должна была праздновать его 12 марта. Как сейчас помню, стою в магазине, выбираю жене новый телефон, и тут звонит ее подруга и говорит: «Юля, наверное, умирает! Ее без сознания доставили в больницу».

«Я боюсь уснуть и не проснуться»

«Я бегом в реанимацию. До больницы меня довез Владимир Погодин, по дороге он рассказал, как все было, - вспоминает Александр. - Когда пришел в медучреждение, то понял, что дела плохи. Мне не 15 лет, я знаю, что такое прямой массаж сердца, уколы адреналина, дефибрилляторы. Врачам удалось реанимировать Юлю. Сутки она была без сознания, но ее все равно мучили страшные боли, жена то и дело вскрикивала. Ее всю ломало, врачам даже пришлось привязать ей руки. Я не мог на это смотреть, у меня разрывалось сердце оттого, что я ничем не могу ей помочь.

Видел, как ей через катетер вводили какие-то лекарства, Юля засыпала, через какое-то время она просыпалась от боли, ей снова вводили лекарства. Кое-как ночью она уснула, я задремал рядом. Среди ночи через сон слышу, что Юля пришла в себя. Врачи спрашивали у нее: как ее зовут, есть ли у нее дети, как зовут мужа? Жена отвечала тихим, тоненьким голосом. Потом ее снова погрузили в сон. Во второй раз Юля пришла в себя около 6 часов утра. Мы с ней разговаривали, супруга то узнавала меня, то теряла сознание и не понимала, где она. Единственное, что она мне сказала: «Не бросай Веронику». Это наша первая дочь, Юля воспитывала ее, когда я был в армии. Я пообещал ей: «Не брошу!». Я вижу, что у нее глаза закрываются. Спрашиваю:

- Ты спать хочешь?

- Да.

- Спи, я рядом.

- Я боюсь уснуть и не проснуться.

Я думал, все будет нормально, все обойдется… Вышел покурить, возвращаюсь обратно и спотыкаюсь о левую ногу. Честно скажу, что с детства верю во все эти приметы. В тот момент я понял, что-то не получится. Поднимаюсь в палату и вижу, что Юля уже синяя лежит, врачи в очередной раз пытаются ее реанимировать. Меня выгоняют из палаты, жду в коридоре. У меня в тот момент в голове промелькнули тысячи мыслей. Но я старался держать себя в руках, понимал, что надо быть сильным. Юля была очень сильной, я надеялся, что она выкарабкается. Надеялся до последнего...».

«Анестезиолог четыре раза возвращал жену с того света»

«Я благодарен врачам, что Юлю не бросили - реанимировали столько раз. Анестезиолог четыре раза возвращал жену с того света. Она пережила несколько клинических смертей. Тем не менее врачи не могли понять, что с Юлей. Я просил позвонить в Саранск, чтобы супругу доставили туда. Предлагал отвезти ее сам. Но мне сказали, что она нетранспортабельна. Тогда я предложил, чтобы в Теньгушево приехала реанимационная бригада из Саранска, но они отказались приезжать. Сказали, что их помощь не требуется, и такие приступы могут продолжаться до 15 дней.

Я возмущался - как же так? Почему ничего нельзя сделать? Я надеялся, что в столице Мордовии помогут, что там врачи квалифицированнее, оборудование современнее. Когда я ждал в коридоре, мне стали звонить друзья и знакомые из Москвы, Нижнего, из района, все пытались как-то меня успокоить, поддержать. Я ждал и надеялся, что очередные реанимационные мероприятия пройдут успешно. Мне показалось, что они проходили очень долго. Однако в очередной раз жену спасти уже не смогли.

После вскрытия я интересовался у патологоанатома, в чем же причина смерти. Он сказал, что внутренние органы в норме, единственное - на сердце у Юли была слабая мышца. Было подозрение, что произошел микроинсульт, я дождался вскрытия мозга, но и там, по мнению врача, все было в порядке. Если у нее все в порядке, как вообще человек умер? Отчего? Анафилактический шок - это диагноз, но что к нему привело? В чем причина? Я очень надеюсь, эксперты в Саранске дадут точное заключение.

Врачи считают, что все случилось из-за анафилактического шока, т.е. стоматолог дал препарат, на который у Юли оказалась острая аллергия, не совместимая с жизнью. Ну как так? Почему он дал ей этот препарат и не поинтересовался, есть у нее аллергия на него или нет? Можно же было посмотреть медицинскую карту или сделать какую-то пробу. Спрашивал ли он на словах, непонятно, сейчас уже этого и не докажешь, нужно было уведомлять об этом письменно».

«Боюсь, что это дело спустят на тормозах»

«Это уже не первый случай врачебной ошибки в нашей семье. Проблемы были у нашей старшей дочери. Это произошло, когда я был в армии. Девочка поступила с высокой температурой в нашу районную больницу с сильными болями в животе. Поставили диагноз: «пневмония». Стали лечить от этого заболевания - уколы, препараты и т.д. У ребенка стали синеть губы, она потеряла сознание. Тогда мы вовремя нашли машину и отвезли ребенка в Саранск, там дочь осмотрели и выяснили, что у нее аппендицит с перитонитом. Тогда медики сказали, что если бы мы приехали на 10 минут позже, ребенка было бы уже не спасти. Представляете, какие медики у нас работают? Они не могут отличить аппендицит от пневмонии! Такое ощущение, что некоторые врачи покупают свои дипломы в московских переходах.

Я только сегодня разговаривал с человеком, по его информации, этот врач имел проблемы с законом, какие конкретно, я не знаю. Известно, что в Мордовию он приехал из Нижегородской области. Почему его взяли в нашу больницу после этого - большой вопрос. Его коллеги утверждают, что у него немалый опыт работы, он проходил стажировку где-то за границей и вообще очень хороший специалист. Насколько я знаю, у этого врача подобная ситуация не первая. Одному из пациентов также стало плохо, его еле откачали.

После похорон мне позвонил этот самый стоматолог и говорит - мои соболезнования, я тебя понимаю. А я ему: ты меня никогда понять не сможешь. Ты меня поймешь лишь тогда, когда будешь дарить 8 Марта своим близким женщинам подарок и поминать родного человека («8 марта для меня проклятый день», - написал на своей страничке в социальной сети Александр - прим. ред.). Он мне говорит, запиши мой номер и обращайся по любым вопросам медицины. Да я врагам не пожелаю, чтобы он их лечил. К такому стоматологу люди близко подходить не должны… Я своими руками отнес Юлю в морг и положил на стол и я его должен понять?

Я очень боюсь, что это дело спустят на тормозах и стоматолог избежит ответственности. Я хочу и буду добиваться справедливости. Буду настаивать на реальном, максимально строгом наказании для виновных. Если в Мордовии у меня это не получится, буду писать в Москву до тех пор, пока этот человек не понесет заслуженного наказания».

Расследованием вопиющего случая гибели пациентки стоматолога сейчас занимаются сотрудники Темниковского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета по РМ. В ведомстве уточнили, что пока дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» возбуждено по факту, а не в отношении какого-то конкретного человека. По делу изъята медицинская документация, назначены различные экспертизы.

«У Юли непростая судьба»

«Я сам не из Мордовии - с Урала, из Магнитогорска Челябинской области, - продолжает Александр Маскаев. - Там я отучился, получил диплом. У моего отца мать из Мордовии, поэтому я часто приезжал сюда отдыхать. Потом родителей не стало, я переехал к бабушке, решил ей помогать. С Юлей я познакомился в 2005 году. Потом я уезжал на учебу, она меня ждала. Я вернулся, мы стали жить вместе, у нас родилась дочь. В этот момент меня забрали в армию. Юля снова меня ждала. Перед отъездом на службу в 2011 году мы впопыхах пришли в загс и официально расписались. Вскоре я пришел из армии, мы переехали в новый дом. Своими усилиями обживали дом с нуля. Мы очень хотели сына, и вскоре наша мечта сбылась. 10 месяцев назад у нас с женой родился сын. 12 марта Юле должно было исполниться 26 лет...

У Юли непростая судьба. Она сирота, мать умерла, а отец отказался. Ее воспитывали неродной дед с бабушкой. Четыре месяца назад Юля похоронила сестру. У нее же практически никого нет из близких. У меня тоже родители умерли. Единственный родной человек для меня - старший брат, он перебрался со мной в Мордовию. Был бы у меня кто-то из родных жив, мне было бы проще, я бы уходил на работу, а детей оставлял с бабушкой или дедушкой. Старшую дочь я отвожу в садик, а с младшим сижу дома. Мне сейчас помогает только жена Юлиного брата. Я надеюсь, что справлюсь. Для меня это не первое в жизни испытание: в 14 лет я потерял отца, а в 15 - мать».