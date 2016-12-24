В Саранске стартовала акция «Неравнодушный сосед»

О целях и задачах акции «ВС» рассказал начальник отдела охраны общественного порядка УМВД по г.о. Саранск Сергей Калядин.

- Цель стартовавшей акции «Неравнодушный сосед» - донести до людей проблему бытового насилия, - поясняет Сергей Калядин. - Хочу отметить, что так называемых кухонных боксеров мы ставим на учет, с ними проводятся разъяснительные беседы. С каждым годом количество граждан, состоящих на таком учете, увеличивается, но из них с 2015 года никто не совершал преступления. На тяжкие преступления идут дебоширы, о которых в полиции не знают. Поэтому не надо стесняться сообщать о таких семьях сотрудникам полиции. Под руку кухонных боксеров могут попасть как жены и дети, так и престарелые родители. Люди, которые поднимают руку на более слабых, - трусы, поэтому они очень боятся наказания. Семейных тиранов, как правило, что-то не устраивает в жизни, и свою злобу они направляют на близких. Если вовремя не принять мер, то все, к сожалению, может закончиться очень печально. Не стоит ждать, когда дебошир кого-нибудь покалечит или убьет. Бывает, что и жертва, устав от постоянных издевательств и не зная, как поступить, берется за нож. Трагедии можно избежать, если бы о ней знали сотрудники полиции. А ведь у семейных тиранов есть соседи, коллеги, но они молчат, предпочитают не лезть в чужую семью. У нас еще и менталитет такой, что стучать на соседа считается неправильным. Считаю, что в данном случае это неправильный подход.

- Хочу привести такие данные, - продолжает Сергей Калядин. - Акция «Неравнодушный сосед» проходит уже третий год, и за это время сообщений о бытовом насилии стало больше, а вот преступлений - меньше. И если в 2015 году по Саранску были зафиксированы 4 убийства и 22 случая причинения тяжкого вреда здоровью, то в 2016-м убийств не было вовсе, а количество причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось до 9. Взаимосвязь здесь очевидна. К тому же если после первого заявления о рукоприкладстве составляется административный протокол, то второй случай будет рассматриваться как уголовное преступление, а за него и наказание больше. Даже после первого заявления любители помахать руками начинают задумываться, тем боле посидев одни или несколько суток в изоляции.

Но, к сожалению, часто бывает так, что жена сначала подает заявление на мужа, а затем забирает, поверив, что больше рукоприкладства не повторится. Но это не так. На моей практике, по крайней мере, такого не было ни разу. Обычно, если человек поднял руку один раз и остался безнаказанным, он обязательно поднимет и во второй раз! И все слова женщин, что, забирая заявление, они пытаются сохранить семью, просто отговорки! Глупо сохранять семью, в которой есть насилие. Поэтому терпеть нет смысла. Наоборот, если дебошир понимает, что наказание обязательно последует, он чаще всего успокаивается и начинает вести себя нормально. В этом случае и семья не распадается.

Другой вариант - когда взрослые дети поднимают руку на родителей. Был такой случай - мужчина зарезал сына. Когда стали выяснять все обстоятельства, то обнаружили, что сын много пил, вымогал у отца деньги, да к тому же и бил его. Сообщать на сына в полицию мужчина не хотел, все-таки сын, да и стыдно ему было. Но в итоге у него самого нервы-то и сдали… Именно поэтому мы и просим родственников, соседей не молчать о бытовом насилии, чтобы потом в случае преступления не было стыдно перед самим собой. Не надо стесняться проявлять гражданскую позицию!

На самом деле акция «Неравнодушный сосед» - это просто напоминание людям о проблеме бытового насилия, работа в этом направлении ведется ежедневно. Помните, сообщив о бытовом насилии сегодня, вы спасете чью-то жизнь завтра!