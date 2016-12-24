Безработный запал на халявное виски

За кражу элитного алкоголя сотрудники уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по Саранску задержали 28-летнего безработного. Мужчина оказался почитателем приличного виски. Любитель крепкого напитка на протяжении февраля и марта этого года периодически заходил в один и тот же супермаркет, расположенный в Пролетарском районе Саранска, брал с прилавка несколько бутылок спиртного, скрытно распихивал их по внутренним карманам куртки и проходил мимо кассы. После этого ценитель виски отмечал удачный набег, приглашая на застолье знакомых. Полицейские выяснили, что за время визитов в супермаркет саранский безработный вынес из торговой точки 23 бутылки виски. Общая стоимость похищенного составила порядка 22 тысяч рублей. В отношении алкогольного воришки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По информации МВД по Республике Мордовия, мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.