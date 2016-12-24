Нумизмата кинули на интернет-аукционе

Нумизмат из Мордовии стал жертвой интернет-мошенников. Коллекционер заинтересовался появившимся в сети объявлением о продаже коллекции монет мировых государств через интернет-аукцион «meshok.ru». Фотографии монет он нашел в коллекционном разделе сайта. Мужчина связался с продавцом через мессенджер и договорился о цене. Продавец выставил ценник - 4,5 тысячи рублей - и объявил свое условие - предоплата 100%. Нумизмат перечислил деньги на указанный в сообщении банковский счет. По договоренности курьер с коллекцией монет должен был приехать в течение суток и доставить их домой покупателю. Однако курьер с монетами оказался фикцией, а страничка с объявлением была уже заблокирована. По факту мошенничества саранскими полицейскими было возбуждено уголовное дело.