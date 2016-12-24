Нумизмата кинули на интернет-аукционе

«Каждый ребенок - личность, и работа с ним должна быть индивидуальной»
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...
Нумизмат из Мордовии стал жертвой интернет-мошенников. Коллекционер заинтересовался появившимся в сети объявлением о продаже коллекции монет мировых государств через интернет-аукцион «meshok.ru». Фотографии монет он нашел в коллекционном разделе сайта. Мужчина связался с продавцом через мессенджер и договорился о цене. Продавец выставил ценник - 4,5 тысячи рублей - и объявил свое условие - предоплата 100%. Нумизмат перечислил деньги на указанный в сообщении банковский счет. По договоренности курьер с коллекцией монет должен был приехать в течение суток и доставить их домой покупателю. Однако курьер с монетами оказался фикцией, а страничка с объявлением была уже заблокирована. По факту мошенничества саранскими полицейскими было возбуждено уголовное дело.
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия Эдуард Новаковский рассказал об...
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
Первый президент Мордовии - о своих отношениях с Борисом Немцовым
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...