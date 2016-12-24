«Оружейников» отправили за решетку

В Рузаевском суде вынесен приговор бригаде рузаевских «оружейников». 33-летний Евгений Канаев, 34-летний Борис Приказчиков и 39-летний Виталий Сиволапов обвинялись в незаконном изготовлении оружия и торговле им. Свою вину подсудимые полностью признали и просили рассмотреть дело в особом порядке. Суд рассмотрел дело за два заседания.

С декабря 2015-го по апрель 2016 года рузаевцы незаконно приобретали и хранили основные детали огнестрельного оружия, само оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, а также изготовили и продали четыре самодельных пистолета с нарезным стволом, предназначенные для стрельбы 9-миллиметровыми патронами. Вскоре оперативники выяснили, что к нелегальному бизнесу имеют отношение сотрудник сервисного центра, он же стажер-администратор в Lounge Cafe «Ёжик в Тумане» Евгений Канаев, Борис Приказчиков и электромонтер предприятия «Горвода» Виталий Сиволапов. Оперативники под видом покупателя внедрили в группу своего человека. В конце января он изъявил желание приобрести пистолет Макарова. Торговцы выставили цену - 1 тысячу долларов за ствол. Контрольная закупка прошла успешно. В феврале товарищ под прикрытием купил еще один пистолет Макарова - за 60 тысяч рублей. В результате этих двух сделок он сумел завоевать доверие дельцов и стать постоянным клиентом.

Спустя некоторое время он дал заказ на автомат Калашникова. Цена вопроса составила 150 тысяч рублей. Однако во время демонстрации боевых характеристик автомат просто раскурочило от взрыва. Как потом выяснится, «оружейники» из Рузаевки покупали холостое оружие в интернет-магазине и сами переделывали его под стрельбу боевыми патронами. Предложений о продаже холостых стволов в интернете масса. Цена на пистолет начинается от 19 тысяч рублей, на автомат - от 25 тысяч.

Умельцы покупали охолощенное оружие в Москве и доводили его до нужной огнестрельной кондиции в своем гараже в Рузаевке. Для переделки холостых пистолетов были куплены 4 нарезных ствола к пистолетам за 12 тысяч рублей. Дабы все сделать на совесть, они изучали литературу по огнестрельному оружию. Однако с автоматом Калашникова что-то пошло не так, оружие разорвалось при стрельбе, и клиенту предложили взять взамен два пистолета Макарова. Тот согласился.

Всех троих взяли в июле прошлого года. Обыски прошли сразу в 12 местах в Рузаевке, Рузаевском районе и Москве. В гаражах и квартирах подозреваемых были обнаружены десятки единиц оружия: пистолеты ПМ, ТТ, наганы, травматические пистолеты, автоматы АК, пневматические винтовки. Помимо этого изъяты различные детали от оружия: компоненты от пистолета-пулемета, рукоятки, оптические прицелы, предохранители, ударно-спусковые механизмы, магазины и т.д. В числе изъятого также фигурируют более тысячи патронов различного калибра, литература по стрелковому оружию, паспорта и инструкции к пистолетам и автоматам, а также деньги - 1 тысяча долларов и 210 тысяч рублей. У Приказчикова также была изъята занятная вещица - самодельная ручка-пистолет. Он хранил ее у себя в гараже с конца 90-х. Диковинное оружие представляло собой однозарядное устройство для стрельбы патронами калибра 5,6 мм.

Кроме того, Приказчиков был признан виновным в ДТП, в котором пострадала женщина. В ноябре 2015 года на Школьном бульваре Борис наехал на своей «Ауди» на пешеходном переходе на педагога центра дополнительного образования детей «Юнитэр». Дама получила ушиб головного мозга, многочисленные переломы и другие травмы.

Гособвинитель - помощник прокурора Рузаевского района Дарья Русяева - просила назначить подсудимым от 5 до 6,5 лет неволи. Суд приговорил Канаева к 4 годам, Приказчикова - к 3 годам и 6 месяцам, Сиволапова - к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.