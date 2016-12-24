Саранск по российским меркам город небольшой, но, как показывает практика, и в таких городах есть проблемы, для решения которых нужно приложить немало усилий. Ведь даже от протекающей кровли отдельного многоквартирного дома, от последствий такого бедствия зависят жизни десятков людей. Когда горожанам не смогли и не могут, на их взгляд, помочь в других инстанциях, чиновники другого уровня и ранга, они, как за последней надеждой, обращаются к Главе городского округа Саранск Петру Тултаеву, зная, что девиз мэра: главное не слова, а дела. Приемы граждан по личным вопросам градоначальник проводит ежемесячно. Кроме того, он встречается с жителями во время «мэрских суббот», обходов городских территорий. Прямое общение с населением помогает держать руку на пульсе города и в том числе более продуктивно строить работу муниципалитета.

Во вторник 14 марта состоялся очередной прямой разговор с горожанами, которые заранее записались на эту дату. С каждым из обратившихся Петр Тултаев вел обстоятельный диалог, подробно разъясняя положения законодательства, объясняя, чем может помочь администрация города в каждом конкретном случае.

Ремонт подъездов и мест общего пользования, замена коммуникаций и капитальный ремонт в многоквартирном доме, оформление земельного участка, снос дома, кирпичных гаражей и реконструкция воздушной теплотрассы - эти вопросы на прошедшем личном приеме пришлось решать Петру Тултаеву.

Ольга Александрина пришла с просьбой обратить внимание на общежитие, которое расположено по адресу: улица Веселовского, д. 24. В их многоквартирном доме в местах общего пользования осыпаются стены, в удручающем состоянии коммуникации, детской площадки вовсе нет, а на стенах в комнате поселился грибок. Плесень на стенах появилась после того, как в жилом помещении было установлено пластиковое окно. Этот дом обследовала специально созданная комиссия, которая пришла к выводу, что в квартире нарушена вентиляция, а общедомовая не предусмотрена по проекту. На сегодняшний день управляющая компания установила на окно приточный клапан. Однозначно грибок в один день не исчезнет. Но для улучшения ситуации в этом доме планируется утеплить торцевую стену. Все эти мероприятия в итоге должны помочь жителям в решении проблем. Нужно сказать, что перемены в общежитии в лучшую сторону начались уже в прошлом году: была отремонтирована система электроснабжения - установлены новые счетчики, проложена проводка. Но, как говорится, вода камень точит: нужно привести в порядок весь многоквартирный дом, поэтому жители с активной жизненной позицией в администрации города частые гости.

Градоначальник сообщил посетительнице, что в 2017 году в их доме планируется капитальный ремонт кровли и фасада. Дал поручение присутствовавшим на приеме должностным лицам завершить работы по ремонту до конца лета. Кроме того, мэр распорядился, чтобы в этом году были отремонтированы места общего пользования. «Мы поможем их привести в хорошее состояние, несмотря на то, что практически все жилые помещения находятся в собственности, а значит, о состоянии мест общего пользования должны заботиться сами. Это ваша собственность. Вы должны беречь общее имущество в том числе». А то, что озвученные на приеме вопросы действительно глобальные, Петр Тултаев проверит лично в конце апреля, проведя там «мэрскую субботу».

Если одни посетители ратуют за ремонт дома, в котором они живут, то другие обращаются с вопросом о сносе. Саранск строится, расширяются дороги. Конечно, в связи с этим отдельные дома сносятся. Так случилось и с домом № 32 по улице Невского. На этом участке будут реконструировать дорогу, именно поэтому дом решено снести. «Очень прошу вас помочь. Хочется остаток жизни провести в хорошем жилье. Сколько мне еще ждать?» - с такими словами пожаловала на прием Мария Шлепнева. Она - труженик тыла, ветеран труда. Оказывать помощь детям Великой Отечественной - первоочередная задача нынешнего поколения. Петр Тултаев внимательно выслушал Марию Андреевну. Мэр знает, что этот дом нужно сносить. Была проведена оценка. Согласно закону она действительна в течение 6 месяцев, поэтому на сегодняшний день неактуальна. Градоначальник поручил ответственным должностным лицам разобраться с этим вопросом до августа текущего года. Но и к посетительнице у него тоже была просьба: «Мать, не переживайте. Вопрос ваш будет решен. Но когда придет время экспертизы, давайте не будем спорить за каждую яблоню и куст смородины. Давайте по совести».

Марина Аюева обратилась к мэру в надежде, что только он поможет разрешить ее насущные проблемы. Посетительница рассказала градоначальнику, что проживает на улице Котовского и рядом стоящие дома уже снесены, остался только их дом, а вокруг ведется активное строительство. Между тем собственники этого дома оценивают свою собственность почти в двадцать миллионов. «Всю улицу снесли, и все говорят вам спасибо. Никого не обидели. Особенно благодарны те, у кого было ветхое жилье», - закончила свое обращение к мэру посетительница.

Петр Тултаев пояснил, что все сносить за счет бюджета муниципального образования нет финансовой возможности. Улицу Котовского необходимо застраивать с помощью инвесторов. Уже есть частные компании, которые хотят там осваивать территорию. «Ваш вопрос можно решить. Но важно, чтобы желания не зашкаливали. Иначе никак», - подчеркнул градоначальник.

Вячеслава Макарова привел к мэру Саранска не личный интерес. Он немало делает для того, чтобы жители многоквартирного дома, который он представляет, проживали в благоустроенном дворе, ухоженном и чистом доме. На этот прием он пришел не один, а с группой поддержки в лице соседки. Вместе, мол, доводов больше сможем высказать. И действительно высказали. Жителей беспокоит то, что по стене их домов на протяжении 300 метров проходит воздушная теплотрасса. В 1991 году из-за аварии на подземной тепломагистрали ее проложили по воздуху. Долгое время она никем не обслуживалась, поэтому ветхое состояние вызывало опасения. Люди жаловались в разные инстанции. Приезжали комиссии, смотрели, оценивали, но результат один - все отказывались брать тепломагистраль на свой баланс. Ответственные за этот вопрос пояснили Главе города, что в конце прошлого года этот участок магистрали передан муниципальному предприятию городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство».

«К сожалению, в городе много кусков, которые никому не нужны, поэтому муниципальному образованию зачастую приходится брать их на баланс. Нужно составить смету о переносе теплотрассы в подземное исполнение, в таком виде мы ее оставить не можем!» - сказал Глава городского округа.

Второй вопрос, который вынесли на решение Главе города, заключался в сносе хозяйственных построек и гаражей, которые находятся во дворе многоквартирного дома № 6 по улице Заводской. Как ни странно это звучало, посетители привели немало доводов в пользу положительного решения вопроса. Один из них - в непосредственной близости от их дома идет масштабная подготовка к мундиалю. В 2018 году Саранск примет болельщиков со всего мира, а значит, должен встречать гостей благоустроенными и ухоженными дворами. Даже посетовали на то, что снос гаражей затягивается. Петр Тултаев озвучил окончательные сроки - до августа все металлические гаражи должны быть вывезены. А вот с кирпичными сараями труднее. «Чтобы снести, надо с людьми договариваться, хотя документов на эти сараи у них нет. Вы говорите - сносите, а кто-то скажет - сносить нельзя. Здесь замкнутый круг: сараи есть, но документов на них нет, а значит, легализовать мы их не можем», - сказал мэр. Он обещал проработать вопрос и сообщить о решении во время одной из «мэрских суббот», которая пройдет на улице Заводской в ближайшее время. Посетители высказали благодарность Главе города и пожелали ему всяческих успехов в труде на благо города.

Нередко к Главе городского округа обращаются жители «с бородатыми» вопросами. Их решение можно было ускорить, если бы они следовали букве закона. Но в силу ряда обстоятельств отдельные заявители хотят упустить из виду положения определенного закона ради пользы. Своей, конечно. Но градоначальник не может переступить законодательство, так же как и отменить решение суда.

Татьяна Рябышева в далеком 2002 году приобрела водонапорную башню (1965 года постройки, которая на момент приобретения не функционировала уже более 15 лет) в границах муниципального образования. Когда посетительница начала оформлять техническое сооружение в собственность, возникли проблемы. Она обращалась в суд, который встал на сторону администрации и признал приобретение водонапорной башни незаконным. На данный момент она хочет оформить земельный участок под объектом, который юридически не существует. Кроме того, у нее нет правоустанавливающих документов на водонапорную башню. Одно дело - пользоваться сооружением, совершенно другое - владеть им. Башня до сегодняшнего дня не имеет собственника. Поблизости со спорным земельным участком проходит дорога. На перспективу запланировано ее расширение. Посетительница пришла на прием к Главе города с надеждой на то, что градоначальник решит ее вопрос. «Петр Николаевич, вы - Глава города. Давайте, помогайте. Решайте без суда!» - заявила она. Петр Тултаев пояснил, что суды - это последняя инстанция, и отменять их решение вовсе не в его компетенции.

За время приема граждан Глава городского округа Саранск внимательно изучил все обращения, дал соответствующие поручения подчиненным и еще раз напомнил: проблему нужно знать в лицо, а не прятаться от неё! И помнить, что в Администрации городского округа все должны работать по принципу: «Сказано - сделано».