Расстрел в «Ремстрое»

10 марта Ленинский районный суд арестовал 55-летнего водителя Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РМ Владимира Бесхмельнова. Следствие считает, что именно он устроил стрельбу в кабинете предприятия «Ремстрой». Бесхмельнов открыл огонь из карабина по своим знакомым, в результате чего ранение в живот получил 62-летний Виктор Жуткин. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



От обиды схватился за карабин

История с расстрелом произошла накануне празднования Международного женского дня. Бесхмельнов с приятелем выпили водки и отправились к своим знакомым на предприятие «Ремстрой», что по ул. Строительной. В тот вечер в одном из кабинетов административного здания собралась компания старых знакомых во главе с директором предприятия Александром Щемеровым. Мужчины играли в карты. По одной из версий, вечером они собирались отправиться в баню, где, вероятно, планировали отметить наступающий праздник. А вот во время карточной игры никто из компании алкоголь не употреблял.

Пришедшему Бесхмельнову мужчины оказались не рады. Когда-то Владимир работал водителем у директора «Ремстроя», но бывший начальник при встрече даже отказался пожать ему руку. Мужчины стали выпроваживать нежданного гостя домой и, если верить Бесхмельнову, фактически вытолкали его взашей. Многих в компании Владимир знал не один год, с кем-то даже дружил, и вдруг такое отношение. Обиженный и отверженный Бесхмельнов отправился домой, взял охотничий карабин, сел в свою машину и поехал обратно на предприятие «Ремстрой». Мужчина имел официальное разрешение на хранение оружия, поскольку являлся охотником с 30-летним стажем.

В здании Владимир подошел к кабинету, где сидела компания, направил карабин на прикрытую дверь и выстрелил. Пуля насквозь прошила живот Виктора Жуткина, одного из друзей стрелка. Затем Бесхмельнов вышиб ногой дверь и вошел в кабинет, но один из присутствующих - бывший сотрудник правоохранительных органов - применил прием рукопашного боя и выбил оружие из рук мстителя. Однако выстрел все же прозвучал, правда, вторая пуля ушла в потолок. Мужчины совместными усилиями повалили Бесхмельнова на пол. Важнее всего остального в тот момент было спасение раненного в живот Виктора Жуткина. Друзья срочно вызвали «скорую помощь». Пока мужчины занимались раненым, Бесхмельнову удалось скрыться. Он вышел из здания и уехал на своей машине. Но не к себе домой, а к знакомому в Лямбирском районе.

Когда Виктора Жуткина доставили в больницу, его тут же положили на операционный стол. Усилия медиков дали мужчине шансы на жизнь, но его состояние оценивается как очень тяжелое.

На следующий день - 8 марта - сотрудникам Управления уголовного розыска республиканского МВД и оперативникам из УМВД РФ по Саранску удалось вычислить, где находится Бесхмельнов. Он был задержан в тот момент, когда выходил из дома своего приятеля.

Бывший гаишник и охотник с 30-летним стажем

«Я работаю водителем Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РМ, - сообщил в своих показаниях Владимир Бесхмельнов. - Являюсь вольнонаемным сотрудником. В этой должности я работаю с мая 2016 года. До этого на протяжении полутора лет работал водителем генерального директора ПАО «Ремстрой» Александра Щемерова. Организация занимается возведением жилых домов и детских садов. Конфликтов между мной и Щемеровым никогда не возникало, нас связывали дружеские отношения. Однако он меня уволил по неизвестным причинам. Он мне ничего не объяснял. До этого с 1983 по 1995 год я работал в системе МВД. В последние годы работы в правоохранительном ведомстве я занимал должность инспектора ДПС МВД по РМ. Потом уволился из органов по собственному желанию.

Проживаю по улице Васенко вместе с супругой и младшей дочерью. У меня есть еще три дочери, они проживают отдельно со своими семьями…

На протяжении длительного времени я увлекаюсь охотой. У меня есть два зарегистрированных охотничьих ружья: карабин «ОП-СКС» (охотничье-промысловый самозарядный карабин Симонова) калибра 7,62 мм и гладкоствольное ружье калибра 12 мм. Оружие и патроны к нему я храню дома в сейфе. Карабин с магазином на 10 патронов я купил у знакомого около 10 лет назад. Он полуавтоматический, для того чтобы сделать выстрелы, нужно просто нажимать на курок, каждый раз передергивать затвор не нужно.

Хронических заболеваний не имею, только больная правая нога. На учете психиатра и нарколога не состою. Травм головы у меня никогда не было. Спиртным не злоупотребляю, выпиваю только по праздникам… В обед 7 марта я находился на работе в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РМ. Мы поздравили женщин с наступающим 8 Марта. Я выпил две рюмки вина».

«Зачем ты привел сюда этого мента?»

«В тот день я встретился с 67-летним Владимиром Деминым. Мы с ним из одной деревни и знакомы почти 20 лет. Поддерживаем дружеские отношения, периодически ходим на охоту. Я купил бутылку водки «Мордовская», и мы выпили с ним по 3 рюмки. После этого он стал уговаривать меня поехать с ним на базу «Ремстроя» к нашему общему знакомому директору Александру Щемерову поиграть в карты. Поначалу я отказывался, так как нужно было ехать домой, поскольку на следующий день у моей жены был день рождения. Однако после уговоров я согласился, мы вызвали такси и от дома Демина поехали к Щемерову на базу. В тот момент я был уже пьян.

Охранник предприятия спокойно пропустил нас внутрь, мы зашли в административное здание, поднялись на второй этаж и зашли в кабинет, который раньше принадлежал заместителю директора по строительству. В кабинете находились сам Щемеров, а также знакомые мне Юрий Косолапов, Виктор Жуткин, Александр Беляков и Иванов. Компания играла в карты, спиртного на столе не было. Косолапова я знаю около трех лет, однако близко с ним не знаком. Слышал, что ранее он был судим. С Жуткиным мы знакомы около 30 лет, у меня с ним всегда складывались хорошие взаимоотношения, конфликтов никогда не возникало. Могу охарактеризовать его только с положительной стороны. Об Иванове мне практически ничего неизвестно, так как я с ним практически не общался. О Белякове могу сказать только положительное.

В тот момент я поздоровался со всеми присутствующими и протянул руку Щемерову. Однако он не стал со мной здороваться. «Что ты к нам лезешь и мешаешь играть в карты? - спросил Косолапов. А затем он поинтересовался у Демина. - Зачем ты привел сюда этого мента?». Мне это очень не понравилось, и у нас с Косолаповым произошла словесная перепалка».

«Супруга уговаривала меня никуда не ходить, но я ее не послушал»

По словам Бесхмельнова, во время конфликта мужчины стали выгонять его из кабинета. «Кто-то схватил меня за ворот куртки и стал выталкивать, еще меня толкнули, и я упал на пол. Меня ударили ногой в бок, - рассказал Владимир. - Возможно, меня били руками и ногами по туловищу и голове. Однако, кто и как бил, я не помню, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После того как у меня получилось покинуть кабинет, я пошел домой. Уходя, я не говорил, что возьму карабин и разберусь с ними…».

Едва мужчина зашел в квартиру, первым делом открыл сейф в прихожей, забрал оттуда карабин с патронами и снова отправился на базу «Ремстроя». «Я не собирался никого убивать, хотел лишь попугать. Супруга уговаривала меня никуда не ходить, но я ее не послушал. Я сел в свой автомобиль «Фольксваген Пассат» и отправился на улицу Строительную».

Примечательно, что охранник без проблем открыл ворота предприятия и пропустил машину Бесхмельнова. Как потом скажет дежуривший в тот вечер страж, он беспрепятственно пропустил «Фольксваген» только потому, что такая же машина была у одного из уехавших гостей директора. Вот он и подумал, что гость вернулся. На часах было около 8 вечера, когда Бесхмельнов во второй раз зашел в административное здание «Ремстроя».

«Я подошел к кабинету, дверь была немного приоткрыта, заглянул в нее, все, кто меня обидел, находились на месте. В тот момент я решил их припугнуть, - вспоминает Владимир Бесхмельнов. - Я отошел от двери примерно на метр и, держа карабин на уровне пояса, ни в кого конкретно не прицеливаясь, выстрелил в направлении двери. Пробила пуля дверь или попала в кого-то из тех, кто находился в кабинете, я не знаю. Помню, что после выстрела открылась дверь…».

Пуля угодила в друга стрелка - Виктора Жуткина. Выстрел пришелся в живот, пуля прошла насквозь. Бесхмельнов только зашел в кабинет, как на него все накинулись и обезоружили. Во время борьбы прозвучал второй выстрел, но пуля, к счастью, ушла в потолок.

«…Во время борьбы карабин выбили у меня из рук, - вспоминает Бесхмельнов. - Прозвучал еще один выстрел, кто именно нажал на спусковой крючок и куда попала пуля, мне неизвестно. Могу точно сказать, во второй раз стрелял не я. Компания стала меня избивать, а когда они закончили, я спокойно покинул данное здание. Я испугался. Чего именно, пояснить не могу. Бросил свою машину и на такси уехал к другу, который живет в селе Берсеневские Выселки. Мы с ним немного пообщались, я рассказал про конфликт и выстрел из карабина на базе «Ремстроя». После того как я вышел из дома друга, был задержан сотрудниками полиции».

«Сказал, что возьмет свой карабин, вернется и всех нас расстреляет»

«Сейчас я нигде не работаю и являюсь пенсионером. На протяжении более пятнадцати лет я знаком с Александром Щемеровым, - рассказал правоохранителям Юрий Косолапов. - Хорошо знал я и Владимира Бесхмельнова. Раньше он работал у Щемерова водителем. Владимира я могу охарактеризовать с положительной стороны, однако время от времени он говорил такие вещи, про которые лучше молчать, то есть он говорит, не думая о словах и выражениях. Между нами никогда серьезных конфликтных ситуаций не возникало. Мы с Щемеровым и другими общими друзьями не раз собирались на базе «Ремстроя», чтобы пообщаться в спокойной обстановке. В тот день мы тоже собрались на базе. В компании также присутствовали Виктор Жуткин (он работает экспертом на предприятии «Промдиагностика»), Виктор Беляков, Владимир Демин, оба пенсионеры, и Николай Иванов, если не ошибаюсь, он является тренером футбольной команды. В тот день мы договорились попариться в бане, что на территории базы.

В 18 часов 20 минут в кабинет пришел Демин, следом за ним зашел Бесхмельнов, он был сильно пьян. Владимир стал со всеми здороваться, однако Щемеров ему не протянул руку и сказал, чтобы тот уходил, поскольку он сильно пьян. Все стали отправлять Бесхмельнова домой. В ответ он стал высказывать претензии, что мы все зазнались, не хотим с ним общаться и видеться. Мы объяснили ему, что у нас своя компания, свои интересы, и попросили не мешать нам. Бесхмельнов сказал, что если мы его выгоняем, то он пойдет домой, возьмет свой карабин, вернется и всех нас расстреляет. Всерьез его слова я не воспринял, поскольку он был сильно пьян. На этом Владимир ушел. Никто его в тот момент не бил, мы даже из-за стола не вставали. Мы продолжили беседовать, пили чай, спиртное не употребляли.

Около 20 часов мы услышали сильный хлопок за дверью, похожий на звук выстрела из ружья. Жуткин сидел ближе всех к двери, после выстрела он схватился руками за живот, стал стонать и упал со стула. Сразу после этого открылась дверь в кабинет, и я увидел в дверном проеме Бесхмельнова, у которого в руках был карабин, он направил его на нас. Демин побежал в сторону Бесхмельнова, схватился за ствол карабина и направил его вверх - произошел выстрел в потолок. Владимира удалось обезоружить, все вместе мы повалили его на пол. Он стал сопротивляться, кто-то ударил его в грудь ногой и рукой по лицу. После этого он прекратил сопротивление.

Я подбежал к Жуткину, он лежал на полу, у него я увидел рану на животе. Он стал звать на помощь и просил, чтобы ему вызвали «скорую». В тот момент Бесхмельнов убежал. Все тогда находились в шоковом состоянии. После этого мы вызвали «скорую» и полицию. Приехавшая бригада «скорой» оказала Жуткину первую медицинскую помощь и госпитализировала его в Республиканскую клиническую больницу № 3».

Арест

- Родился в селе Енгалычево Дубенского района, проживаю в Саранске, - представляется доставленный в суд Владимир Бехсмельнов. - Последнее место работы - Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РМ. Женат, имею четырех дочерей, несовершеннолетних детей не имею. Ранее не судим.

- Потерпевшие были извещены по телефону о рассмотрении меры пресечения, но в суд не явились. Возможно ли без них рассмотреть вопрос о мере пресечения? - спрашивает у Бесхмельнова судья.

- Возможно, - не с первого раза реагирует на вопрос судьи Владимир. Видно, что он глубоко погружен в свои мысли.

Слово предоставляется старшему следователю Ленинского следственного отдела СКР по РМ Андрею Ладаеву:

«7 марта примерно в 20 часов Владимир Бесхмельнов в коридоре второго этажа административного здания «Ремстрой» выстрелил из карабина «ОП-СКС» в людей, находившихся в кабинете заместителя генерального директора предприятия. В результате Жуткину было причинено сквозное огнестрельное ранение живота. Затем Бесхмельнов зашел в кабинет и пытался выстрелить еще, однако Щемерову, Демину, Белякову и Косолапову удалось его обезоружить. Таким образом, довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство, не удалось по независящим от него причинам.

8 марта Ленинским следственным отделом СКР по РМ возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Доказательствами, подтверждающими вину Бесхмельнова, являются показания потерпевших, свидетелей, самого обвиняемого и другие материалы дела.

Владимир Бесхмельнов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, максимальное наказание за которое предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время он является сотрудником МВД по РМ, преступление им совершено в состоянии алкогольного опьянения. У следствия имеются основания полагать, что, находясь на свободе, Бесхмельнов будет угрожать и воздействовать на потерпевших, в том числе Жуткина и основных свидетелей, среди которых его близкие родственники. Кроме того, обвиняемый может совершить новое преступление, скрыться от следствия и суда, уничтожить предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Состояние здоровья, возраст и семейное положение Бесхмельнова не препятствуют его содержанию под стражей. Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу».

- Поддерживаю ходатайство следователя, - говорит старший помощник прокурора Ленинского района Василий Чигирев. - Другой меры пресечения и быть не может с учетом тяжести совершенного преступления.

«Я бы хотел на время следствия остаться на свободе»

- Бесхмельнов, ваше отношение к ходатайству следователя? - интересуется судья.

- Я бы хотел на время следствия остаться на свободе, но на ваше усмотрение.

- Причастности к преступлению вы не отрицаете?

- Я ее частично признаю.

«Ваша честь, моему подзащитному инкриминируется покушение на убийство двух и более лиц. По всем характеристикам Бесхмельнов - прекрасный охотник, если бы он хотел кого-то убить, он бы это сделал, - заявил адвокат стрелка. - Ему никто не мешал, когда он подошел к двери. Он мог выбрать цель и совершить то, что задумал. У него в руках автоматическое оружие, что это такое, думаю, объяснять не нужно. Бесхмельнов признает свою причастность частично, он не собирался никого убивать, тем более Жуткина. Они друзья с 30-летним стажем, вместе отдыхали, ездили на юг семьями. Они были очень хорошими друзьями. То, что произошло, считаю трагической случайностью. Выстрел был неприцельным - неизбирательным.

Еще один момент. Следователь настаивает на заключении под стражу только потому, что статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Считаю, что только из-за тяжести статьи арестовывать моего клиента неправильно. Прошу избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, - домашний арест или подписку о невыезде. Бесхмельнов имеет постоянное место жительства, характеризуется как по месту работы, так и по месту жительства положительно. Как он может воздействовать на свидетелей, потерпевших? Они уже все допрошены. Все необходимые следственные действия уже выполнены, экспертизы назначены».

Суд изучил представленные материалы и избрал меру пресечения Бесхмельнову в виде заключения под стражу на срок до 7 мая включительно.

После оглашения постановления журналистам Владимир Бесхмельнов успел сказать только две фразы: «Я не думал никого убивать, просто хотел припугнуть. Я их знаю больше тридцати лет, они мои лучшие друзья».

Затем конвой быстро вывел арестованного из зала суда и увез в следственный изолятор.

Эдуард АНЮТИН