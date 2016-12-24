В Саранске закрыли очередной игровой клуб

Репортер

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Саранску при поддержке Росгвардии по РМ накрыли очередной подпольный клуб с игорным оборудованием. Клуб располагался в одном из гаражных боксов столицы Мордовии.
Организаторами игорного заведения правоохранители считают двух местных жителей в возрасте 26 и 33 лет. По версии следствия, с февраля этого года парни арендовали гаражный бокс, где установили игровые автоматы, наняли администраторов и охранников. По предварительным данным, от незаконной организации и проведения азартных игр подозреваемые извлекали доход от 20 до 50 тысяч рублей в сутки.
Заведение функционировало с применением различных методов конспирации. Так, для посещения этого клуба необходимо было знать соответствующий номер мобильного телефона, находившегося у администратора игорного заведения.
Во время оперативных мероприятий сотрудниками полиции изъяты 19 игровых аппаратов, около 130 тысяч рублей, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. На момент проведения операции в помещении игрового клуба находились охранник и три администратора, посетителей не было.
Октябрьским межрайонным следственным отделом СКР по РМ в отношении устроителей игорного бизнеса возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой».  

 

                       

 

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