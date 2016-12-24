Незаконно огородили лес

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Прокуратурой Кадошкинского района по заданию Генеральной прокуратуры России проведены проверки исполнения лесного законодательства. Во время проверки прокурорские работники выяснили, что предприятие «Газнефть-инвест» незаконно огородило забором доступ местным жителям к лесным участкам Инсарского и Пушкинского лесничеств.
«Газнефть-инвест» для заготовки пищевых ресурсов и сбора лекарственных растений были предоставлены лесные участки площадью 797 гектаров. Однако предприятие пошло дальше и в нарушение законодательства самовольно установило забор из сетки-рабицы высотой более 2 метров и протяженностью 17 км, а также металлические ворота высотой до 3 метров. В связи с этим местным жителям был ограничен свободный доступ к лесным участкам.
Постановлением прокурора директор общества привлечен к административной ответственности по статье «Использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного участка». По решению суда он должен заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, прокуратурой района в интересах неопределенного круга лиц в суд предъявлено исковое заявление с требованием о демонтаже забора, которое рассмотрено и удовлетворено.
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