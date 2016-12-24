Незаконно огородили лес

Репортер

Прокуратурой Кадошкинского района по заданию Генеральной прокуратуры России проведены проверки исполнения лесного законодательства. Во время проверки прокурорские работники выяснили, что предприятие «Газнефть-инвест» незаконно огородило забором доступ местным жителям к лесным участкам Инсарского и Пушкинского лесничеств. 
«Газнефть-инвест» для заготовки пищевых ресурсов и сбора лекарственных растений были предоставлены лесные участки площадью 797 гектаров. Однако предприятие пошло дальше и в нарушение законодательства самовольно установило забор из сетки-рабицы высотой более 2 метров и протяженностью 17 км, а также металлические ворота высотой до 3 метров. В связи с этим местным жителям был ограничен свободный доступ к лесным участкам.
Постановлением прокурора директор общества привлечен к административной ответственности по статье «Использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного участка». По решению суда он должен заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, прокуратурой района в интересах неопределенного круга лиц в суд предъявлено исковое заявление с требованием о демонтаже забора, которое рассмотрено и удовлетворено.

 

                       

 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Гуляй, Масленица!

Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
Ветхость и трезвость

Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель

Безопасный мундиаль

Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности

В Саранске выбрали «Сударушку-2017»

«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...

Конкурс красоты

№9  Инна

 Посмотреть все фотографии