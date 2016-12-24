Возбуждено уголовное дело о нападении бродячих собак на школьницу

«Водители должны знать, что находятся под постоянным контролем»
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29 января в парке культуры и отдыха Ленинского района Саранска стая бродячих собак напала на 13-летнюю ученицу школы № 18. Ребенок серьезно не пострадал только благодаря случайному прохожему, который отогнал собак и довел девочку до дома. Пострадавшая с укусами была доставлена в Республиканскую детскую больницу, где находилась на лечении до 14 февраля. Собаки укусили ее за левую голень.
Следственными органами была организована и проведена проверка. По ее результатам следственным отделом по Ленинскому району Саранска СКР по РМ было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, следствием устанавливаются свидетели и очевидцы случившегося. В ходе расследования будет определено, в полной ли мере выполняют свои обязанности должностные лица, на которых возложены вопросы организации отлова бесхозяйных животных.
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
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