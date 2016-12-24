Сторож автошколы ответит за гибель коллеги

Репортер

Чамзинский межрайонный следственный отдел СКР по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении сторожа местной автошколы. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей.
Сторож чамзинской автошколы был назначен ответственным за обслуживание газового хозяйства в учреждении в 2015 году. Мужчина ознакомился с приказом под роспись. Кроме того, он проходил соответствующий инструктаж на тему безопасного пользования бытовыми газовыми приборами. Несмотря на это, сторож нарушил все требования безопасности и во второй половине сентября 2015 года в помещении комнаты охраны самовольно установил газовый котел взамен старого. О том, что он установил котел, сторож должен был уведомить газовое хозяйство. Однако он этого не сделал, что привело к трагедии. Котел оказался неисправен, из-за чего произошел выход угарного газа. 9 февраля прошлого года это привело к гибели человека - дежуривший коллега сторожа ночью скончался от острого отравления угарным газом.
Следователем СКР по РМ собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

                       

 

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