Сотрудницы банка присваивали деньги клиентов

Кадошкинский районный суд вынес приговор в отношении трех бывших сотрудниц дополнительного офиса регионального филиала одного из банков в Кадошкине.

Три работницы финансового учреждения выяснили, что клиенты двенадцати счетов долгое время не являлись в офис банка и не производили никаких операций. Тогда дамочки договорились снять часть денег у клиентов и просто поделить их между собой. С ноября по декабрь 2014 года ушлые сотрудницы похитили со счетов жителей Кадошкинского района 61,5 тысячи рублей. Но эта «большевистская экспроприация» спустя время выплыла наружу.

Подсудимые были признаны виновными в присвоении денег. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы от одного года двух месяцев до одного года шести месяцев лишения свободы условно со штрафами.