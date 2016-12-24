Убил за замечание

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Ковылкинским межрайонным следственным отделом СКР по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Ковылкина. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
По данным следствия, вечером 20 декабря прошлого года подвыпивший ковылкинец возвращался домой из кафе. Возле своего дома он встретил 58-летнего мужчину, который сделал ему замечание по поводу непотребного вида и скотского состояния. Пьяный товарищ посчитал сию тираду дюже оскорбительной и набросился на пожилого мужчину. Он несколько раз сильно ударил оппонента ногой по голове. Этого хватило, чтобы жертва от полученных повреждений скончалась до приезда «скорой помощи».
Обвиняемый вину признал полностью. Следователем СКР по РМ собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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