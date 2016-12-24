Свинская махинация

Репортер

Прокуратура Кочкуровского района выявила махинацию, связанную с расходованием субсидий. При определенных условиях гражданам, которые отказываются от содержания и разведения свиней, государством выделяются из бюджета средства для приобретения крупного и мелкого рогатого скота.
Прокуратура установила, что в 2016 году чиновники администрации Мордовско-Давыдовского сельского поселения изготовили фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии в личном подсобном хозяйстве у родственников поголовья свиней. После этого липовые владельцы свиней и крестьянско-фермерское хозяйство заключили фиктивные договоры купли-продажи крупного рогатого скота. Все эти финансовые операции проводились без фактического приобретения скота и уплаты денег. Аферу проворачивали для придания видимости целевого расходования субсидий, предусмотренных при отказе от содержания и разведения свиней.
Прокурор района направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственным отделом ММО МВД России «Лямбирский» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

 

                       

 

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