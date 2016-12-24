В Мордовии изъята крупная партия героина

Правоохранительные органы республики изъяли крупную партию героина. Об этом сообщили в МВД по РМ.

По информации силового ведомства, в результате отработки оперативной информации сотрудниками полиции на автодороге Ардатов - п.Октябрьский был остановлен автомобиль «ВАЗ-2115» под управлением 26-летнего жителя Ардатовского района. В салоне автомобиля помимо водителя находилось еще трое мужчин. При досмотре у двоих из них сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом светлого цвета.

Как показали результаты проведённого экспертного исследования, изъятое вещество является героином, общей массой 40 граммов.

По информации оперативников, подозреваемые, ранее судимые жители поселка Тургенево, ехали из Москвы, где ранее приобрели наркотики для личного употребления через так называемые «закладки».

По данному факту возбуждено уголовное дело по 228-й статье УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере».