Жительница Мордовии приговорена к ограничению свободы за убийство

Ковылкинский районный суд вынес приговор 30-летней жительнице поселка Примокшанский. Она обвинялась в убийстве в состоянии аффекта.

Как поясняют в Следственном комитете, 29 октября 2016 года осужденная вместе с 25-летним мужем находились в гостях и распивали спиртное. Между супругами на фоне длительных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой мужчина, высказывая оскорбления и угрозы, нанес своей спутнице побои. Та в свою очередь взяла нож и нанесла ему удар в область левой половины грудной клетки. От полученной раны пострадавший скончался на месте. В соответствии с заключением проведенной психиатрической экспертизы, убийство осужденной было совершено в состоянии эмоционального напряжения, которое носило характер аффекта, вызванного насилием, а также аморальным поведением со стороны потерпевшего.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.