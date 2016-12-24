Жительница Мордовии приговорена к ограничению свободы за убийство

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Ковылкинский районный суд вынес приговор 30-летней жительнице поселка Примокшанский. Она обвинялась в убийстве в состоянии аффекта.
Как поясняют в Следственном комитете, 29 октября 2016 года осужденная вместе с 25-летним мужем находились в гостях и распивали спиртное. Между супругами на фоне длительных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой мужчина, высказывая оскорбления и угрозы, нанес своей спутнице побои. Та в свою очередь взяла нож и нанесла ему удар в область левой половины грудной клетки. От полученной раны пострадавший скончался на месте. В соответствии с заключением проведенной психиатрической экспертизы, убийство осужденной было совершено в состоянии эмоционального напряжения, которое носило характер аффекта, вызванного насилием, а также аморальным поведением со стороны потерпевшего.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.
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