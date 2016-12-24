Житель Саранска порезал соседа

Репортер

31-летний житель Саранска задержан по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщили в МВД по РМ.

Как поясняют в ведомстве, инцидент произошел в ночное время. По предварительным данным, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в течение минувшей ночи неоднократно тревожил своими визитами 18-летнего соседа по этажу. В результате очередного захода он вызвал соседа в коридор и, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, ударил его кухонным ножом в брюшную полость, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. Испугавшись последствий, злоумышленник вызвал пострадавшему скорую помощь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Безопасный мундиаль

Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности

Гуляй, Масленица!

Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
Ставишь счетчик - платишь меньше

К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы

В Саранске выбрали «Сударушку-2017»

«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...

Конкурс красоты

№9  Инна

 Посмотреть все фотографии