Житель Саранска порезал соседа

Безопасный мундиаль
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31-летний житель Саранска задержан по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщили в МВД по РМ.
Как поясняют в ведомстве, инцидент произошел в ночное время. По предварительным данным, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в течение минувшей ночи неоднократно тревожил своими визитами 18-летнего соседа по этажу. В результате очередного захода он вызвал соседа в коридор и, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, ударил его кухонным ножом в брюшную полость, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. Испугавшись последствий, злоумышленник вызвал пострадавшему скорую помощь.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
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