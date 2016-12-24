Жителя Ковылкино будут судить за убийство бабушки

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В Ковылкино завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Вечером 26 декабря 2016 года дома в городе Ковылкино обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил 80-летнюю бабушку за отказ дать денег ему на спиртное. Лишь на следующий день он обратил внимание, что пострадавшая признаков жизни не подает. Судебно-медицинской экспертизой было установлено, что смерть женщины носит насильственный характер, и наступила от множественных переломов и травматического шока.
В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью. В отношении мужчины в рамках расследования была проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласной заключению которой он признан вменяемым.
В СК подчеркивают, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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