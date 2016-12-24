Житель Рузаевки подозревается в убийстве

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего жителя города железнодорожников. Его подозревают в убийстве знакомого.
1 марта 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в доме по улице Пугачевская в городе Рузаевке тела 37-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции по подозрению в совершении убийства задержан ранее судимый 41-летний житель Рузаевки.
По версии следствия, вечером 10 марта 2017 года между мужчинами во время распития спиртного произошла ссора из-за малозначительного повода, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом по различным частям тела потерпевшего. После чего ушел к себе домой. Местная жительница, у которой они распивали спиртное, утром вызвала «скорую помощь», однако к тому времени пострадавший признаков жизни не подавал.
Свою причастность к совершению убийства задержанный не отрицает. В ходе производства следственных действий с его участием было изъято орудие преступления – нож, выброшенный им в огород одного из домов.
В настоящее время следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
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