Житель Рузаевки подозревается в убийстве

Репортер

Сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего жителя города железнодорожников. Его подозревают в убийстве знакомого.

1 марта 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в доме по улице Пугачевская в городе Рузаевке тела 37-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции по подозрению в совершении убийства задержан ранее судимый 41-летний житель Рузаевки.

По версии следствия, вечером 10 марта 2017 года между мужчинами во время распития спиртного произошла ссора из-за малозначительного повода, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом по различным частям тела потерпевшего. После чего ушел к себе домой. Местная жительница, у которой они распивали спиртное, утром вызвала «скорую помощь», однако к тому времени пострадавший признаков жизни не подавал. 

Свою причастность к совершению убийства задержанный не отрицает. В ходе производства следственных действий с его участием было изъято орудие преступления – нож, выброшенный им в огород одного из домов.        

В настоящее время следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

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