Молодая девушка умерла после визита к стоматологу

В Саранске будет открыта новая мебельная фабрика
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки стоматологического кабинета. Об этом сообщили в СК РФ по РМ.
Как поясняют в ведомстве, 8 марта 2017 года после посещения стоматолога в реанимационное отделение Теньгушевской районной больницы была доставлена 25-летняя девушка. Реанимационные мероприятия положительного результата не принесли, и пациентка скончалась от анафилактического шока. Уголовное дело возбуждено по 109-й статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...