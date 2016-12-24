Молодая девушка умерла после визита к стоматологу

В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки стоматологического кабинета. Об этом сообщили в СК РФ по РМ.

Как поясняют в ведомстве, 8 марта 2017 года после посещения стоматолога в реанимационное отделение Теньгушевской районной больницы была доставлена 25-летняя девушка. Реанимационные мероприятия положительного результата не принесли, и пациентка скончалась от анафилактического шока. Уголовное дело возбуждено по 109-й статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.