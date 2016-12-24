В столице Мордовии прикрыли «казино в гараже»

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Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело против двоих жителей Саранска. Молодые люди 33-х и 26-ти лет подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное группой лиц.
С февраля 2017 года по настоящее время подозреваемые арендовали гаражный бокс в городе Саранске, установили там игровые автоматы, наняли администраторов и охранников. По предварительным данным, от организации и проведения азартных игр предприимчивые парни извлекали доход от 20 до 50 тысяч рублей в сутки.
В результате совместных действий следователей регионального управления Следственного комитета и оперативных сотрудников МВД по республике пресечена деятельность данного незаконного игорного заведения. Изъято 19 игровых автоматов, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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