Стволы на продажу

В Рузаевском суде стартовало рассмотрение громкого уголовного дела рузаевских «оружейников». Трое жителей города железнодорожников - 33-летний Евгений Канаев, 34-летний Борис Приказчиков, а также 39-летний Виталий Сиволапов - обвиняются в незаконном изготовлении и торговле оружием. Приказчикову помимо этого предстоит ответить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.



Аншлаг в Рузаевском суде

Изначально заседание по делу должно было пройти в небольшом зале, однако он оказался не способен вместить всех желающих, и секретарь суда предложила переместиться в более просторное помещение. Уголовное дело оказалось настолько объемным, что секретарь попросила приставов помочь донести гору бумаг. В итоге люди в форме занесли в зал две огромные коробки.

«Беда, к чему мы катимся, - негодует один из адвокатов при виде видеокамеры и фотоаппаратов. - Кто вам разрешил снимать?». При этом на самом процессе защитник этот вопрос больше не поднимал.

Судья просит подсудимых представиться.

- Родился в селе Мордовская Пишля, проживаю в Рузаевке, - говорит Евгений Канаев. - Образование высшее, окончил Институт механики и энергетики МГУ Огарева, холост, детей не имею. Работал в сервисном центре по ремонту телефонов «Виктория сервис» и стажером-администратором в Lounge Cafe «Ёжик в Тумане». Не судим.

- Родился и проживаю в Рузаевке, - представляется Виталий Сиволапов. - Образование среднеспециальное, окончил ПТУ-24, разведен, от брака имеется дочь 2001 года рождения. Работал на предприятии «Горвода» электромонтером. Судимости погашены.

- Родился и проживаю в Рузаевке, - заявляет Борис Приказчиков. - Образование неоконченное высшее, оконченное среднеспециальное ПТУ - монтажник электронной аппаратуры. Женат, воспитываю ребенка 2015 года рождения.

По делу есть и потерпевшая 39-летняя Марина Мистюкова - педагог центра дополнительного образования детей «Юнитэр». Борис Приказчиков сбил женщину на своем авто на пешеходном переходе в Рузаевке.

Моральный вред ценой в 1 миллион рублей

От подсудимых поступили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке. Судья подробно и основательно рассказывает подсудимым о том, что значит особый порядок. Главным плюсом он называет тот факт, что по самой строгой статье наказание не может быть назначено более двух третей от максимального. Так, за изготовление оружия подсудимым светило максимум по 7 лет. С учетом же особого порядка наказание не может превышать 4,6 года.

Подсудимые, их адвокаты и прокурор согласны, чтобы дело рассмотрели в особом порядке. Однако когда очередь дошла до потерпевшей Марины Мистюковой, та вдруг сказала, что ей необходимо посовещаться с адвокатом, и после беседы с защитником заявила:

- Я не согласна с особым порядком. Приказчиков даже не пытался извиниться и не предпринимал попыток компенсировать мне моральный вред.

- Если мы будем рассматривать дело в общем порядке, то придется заслушать около 50 свидетелей. Мы их полгода будем слушать. Дело затянется надолго, - говорит судья.

- Ничего, я послушаю. И хочу, чтобы Приказчиков послушал всех свидетелей. Я потеряла здоровье, и мне его уже не вернуть ни за какие деньги.

- Я вас не склоняю к какому-либо решению, но для чего вам это нужно? Если суд переходит с особого порядка на общий по инициативе прокурора или потерпевшего, то наказание, не превышающее двух третей от максимального, все равно остается. Я от вас даже гражданского иска не видел.

- Мы его сейчас предъявим, - уверяет адвокат потерпевшей.

- Гражданский иск полностью или частично я и в особом порядке удовлетворю… - отмечает судья.

- Хорошо, иду навстречу суду и другим участникам. Я согласна на особый порядок. Вы меня убедили.

Адвокат Марины Мистюковой, как и обещал, заявляет ходатайство о возмещении клиентке морального вреда, полученного в ДТП по вине Приказчикова. Компенсацию она оценила в 1 млн рублей. Адвокат добавил, что клиентка отправила документы в медучреждение о назначении инвалидности.

Одна тысяча долларов за ствол

По версии следствия, трое парней из Рузаевки с декабря 2015-го по апрель 2016 года незаконно приобретали и хранили основные детали огнестрельного оружия, само оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, а также изготовили и продали четыре самодельных пистолета с нарезным стволом, предназначенные для стрельбы 9-миллиметровыми патронами.

В январе прошлого года сотрудники уголовного розыска республиканского МВД получили оперативную информацию о том, что трое жителей Рузаевского района предлагают купить у них боевое оружие. Выяснилось, что к нелегальному бизнесу имеют отношение Евгений Канаев, Борис Приказчиков и Виталий Сиволапов. Оперативники под видом покупателя внедрили в группу своего человека. В конце января он изъявил желание приобрести пистолет Макарова. Торговцы выставили цену - 1 тысяча долларов за ствол. Контрольная закупка прошла успешно. В феврале товарищ под прикрытием купил еще один пистолет Макарова - за 60 тысяч рублей. В результате этих двух сделок он сумел завоевать доверие дельцов и стать постоянным клиентом.

Спустя некоторое время он дал заказ на автомат Калашникова. Цена вопроса составила 150 тысяч рублей. Однако во время демонстрации боевых характеристик автомат просто раскурочило от взрыва. Как потом выяснится, «оружейники» из Рузаевки покупали холостое оружие в интернет-магазине и сами переделывали его под стрельбу боевыми патронами. Предложений о продаже холостых стволов в интернете масса. Цена на пистолет начинается от 19 тысяч рублей, на автомат - от 25 тысяч.

Переделывали холостое в боевое

Доморощенные умельцы покупали охолощенное оружие в Москве и доводили его до нужной огнестрельной кондиции в своем гараже в Рузаевке. Для переделки холостых пистолетов были куплены 4 нарезных ствола к пистолетам за 12 тысяч рублей. Дабы все сделать честь по чести, они изучали литературу по огнестрельному оружию. Однако с автоматом Калашникова что-то пошло не так, оружие разорвалось при стрельбе, и клиенту предложили взять взамен два пистолета Макарова. Тот согласился.

За время контрольных закупок правоохранителям удалось отследить всю цепочку - от покупки и переделки до продажи. Все приобретенное у рузаевцев оружие было направлено на экспертизу. Проведенное исследование установило, что оно является пригодным для стрельбы. Правоохранители решили брать торговцев, пока они не наводнили Мордовию боевыми переделками. Всех троих взяли в июле прошлого года.

Обыски прошли сразу в 12 местах в Рузаевке, Рузаевском районе и Москве. В гаражах и квартирах подозреваемых были обнаружены десятки единиц оружия: пистолеты ПМ, ТТ, наганы, травматические пистолеты, автоматы АК, пневматические винтовки. Помимо этого изъяты различные детали от оружия: компоненты от пистолета-пулемета, рукоятки, оптические прицелы, предохранители, ударно-спусковые механизмы, магазины и т.д.

Станок для переделки оружия, сварочный аппарат оперативники обнаружили у Виталия Сиволапова. В числе изъятого также фигурируют более тысячи патронов различного калибра, литература по стрелковому оружию, паспорта и инструкции к пистолетам и автоматам, а также деньги - 1 тысяча долларов и 210 тысяч рублей.

Ручка-пистолет

Во время обыска у Бориса Приказчикова была изъята занятная вещица - самодельная ручка-пистолет. Он хранил ее у себя в гараже с конца 90-х годов. Диковинное оружие представляло собой однозарядное устройство для стрельбы патронами калибра 5,6 мм.

Примечательно, что на следствии в своих показаниях подсудимые заявляли, что патроны они находили в гаражах или на улице. Судья, выслушав обвинительное заключение прокурора, не удержался и бросил такую реплику: «Я часто за грибами хожу, у тещи на приусадебном участке работаю. Но почему-то не везет мне, я таких пакетов с патронами ни разу не находил».

ДТП

Что касается ДТП, которое совершил Приказчиков, произошло оно 26 ноября 2015 года. Борис ехал на своей «Ауди» по Школьному бульвару и грубо нарушил правила дорожного движения. Приказчиков, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не сбавил скорость, не остановился, чтобы убедиться, что по нему никто не переходит. В итоге возле дома № 2 «б» он совершил наезд на переходившую дорогу Марину Мистюкову. Женщина получила ушиб головного мозга, многочисленные переломы и другие травмы. Врачи квалифицировали повреждения как тяжкий вред здоровью.

Все трое подсудимых согласились с обвинительным заключением и полностью признали вину. Адвокаты предоставили суду характеризующие материалы на клиентов с места работы и жительства. Все они, по словам председательствующего, оказались положительными. Также суд заявил, что при вынесении приговора учтет такие смягчающие обстоятельства, как болезнь матери Канаева и наличие на иждивении у Приказчикова малолетнего, а у Сиволапова - несовершеннолетнего ребенка. Вынесение приговора по делу рузаевских «оружейников» ожидается уже на этой неделе.

Эдуард АНЮТИН

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