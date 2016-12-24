Сторож автошколы ответит в суде за неосторожное убийство

Репортер

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении сторожа Чамзинской автошколы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как поясняют в ведомстве, обвиняемый, работая сторожем в автошколе, был назначен ответственным за обслуживание газового хозяйства в учреждении в 2015 году, ознакомившись с приказом под роспись. Кроме этого, он проходил соответствующий инструктаж на тему безопасного пользования бытовыми газовыми приборами. Тем не менее, в нарушение всех требований в помещении комнаты охраны во второй половине сентября 2015 года обвиняемый самовольно с наличием недостатков установил газовый котел взамен ранее эксплуатируемого, не уведомив при этом газовое хозяйство. Вследствие неисправной работы установленного оборудования произошел выход угарного газа. В результате находившийся на дежурстве в ночь на 9 февраля 2016 года сторож скончался от острого отравления угарным газом.

В СК сообщают, что по данному факту собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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