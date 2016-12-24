Петр Тултаев избран на пост заместителя председателя Палаты городов

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Глава городского округа Саранск Петр Тултаев избран на пост заместителя председателя Палаты городов - центров субъектов РФ Общероссийского конгресса муниципальных образований. Первое заседание Палаты городов в Москве состоялось на минувшей неделе на открытой площадке в Государственной думе Российской Федерации. В нем приняли участие главы региональных столиц - членов Палаты городов, представители Администрации Президента РФ, главы регионов, депутаты, ведущие эксперты по городскому развитию и местному самоуправлению.
Палата городов - центров субъектов Российской Федерации - была создана по инициативе мэров городов для решения вопросов развития местного самоуправления в региональных столицах. Заседание, состоявшееся 2 марта, стало первой встречей этого представительного общественного объединения.
На форуме были рассмотрены вопросы благоустройства городов, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, совершенствования федерального законодательства в части стратегий развития больших городов, экономики территорий и другие.

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